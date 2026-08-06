Отец Илона Маска рассказал о своем впечатлении от россиян Эррол Маск заявил о восхищении улыбчивостью граждан России

Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск рассказал о своих впечатлениях от жителей России, передает РИА Новости. Он отметил, что его поразили открытость, улыбчивость и гостеприимство российских граждан.

Каждый, кого вы встречаете (в России. — NEWS.ru), полон улыбок… Все хотят узнать о вас все, хотят что-то вам дать, хотят вас накормить, показать свои вещи, — рассказал Маск.

По словам предпринимателя, россияне проявляют интерес к окружающим и стремятся помочь гостям страны. Эррол Маск также подчеркнул, что не замечает в россиянах злости и считает их очень любознательными.

Ранее Маск заявил, что был впечатлен уровнем развития России. Он высоко оценил российскую инфраструктуру, а также организацию городской среды.

До этого Эррол Маск на полях ПМЭФ назвал Украину «машиной для отмывания денег», которую используют отрицательные элементы из Соединенных Штатов. Он отметил, что глава Белого дома Дональд Трамп работает над улучшением ситуации.