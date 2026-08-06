СК оценил ущерб от действий ВСУ в Курской области СК РФ: ущерб от действий ВСУ в Курской области составил более 504 млрд рублей

Ущерб от действий Вооруженных сил Украины в Курской области составил 504,9 млрд рублей, сообщила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. По ее словам, которые приводит пресс-служба ведомства, специалисты осмотрели 186 населенных пунктов региона.

К настоящему времени осмотрены 186 населенных пунктов Курской области. По результатам экспертиз в СЭЦ СК России уже установлен ущерб от действий украинских вооруженных формирований на сумму 504,9 млрд рублей, — отметила она.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ в период вторжения в Курскую область с августа 2024 года по апрель 2025 года в среднем теряли около 290 военнослужащих ежедневно. За время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла более 76,5 тыс. военнослужащих и свыше семи тыс. единиц техники.

До этого президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны заявил, что группировка «Восток» в зоне спецоперации продвигается темпами, заслуживающими самых высоких оценок. По словам главы государства, указанные войска действует энергично и активно.