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06 августа 2026 в 07:38

«История ничему не учит»: в МИД РФ раскритиковали политическую повестку ФРГ

В МИД РФ заявили, что власти ФРГ зашли слишком далеко в антироссийской политике

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Политическое руководство Германии зашло слишком далеко в антироссийской политике, заявил РИА Новости заместитель главы МИД России Дмитрий Любинский. Он отметил, что происходящее свидетельствует о том, что уроки истории в Берлине не были в полной мере усвоены.

Нынешнее политическое руководство в Берлине зашло слишком далеко в своем антироссийском угаре. История немцев, как получается, ничему не учит, — сказал он.

Ранее основательница партии «Союз Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт призвала власти Германии отказаться от поставок вооружения Киеву. Политик считает, что Берлину необходимо сосредоточиться на дипломатических инициативах, направленных на завершение конфликта.

До этого глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что та часть Европы, которая объединена русофобией, тает на глазах, но у оппонентов России есть планы обеспечить к 2030 году готовность к горячему конфликту. По его словам, действия «коалиции желающих» стали ответом на успехи России в зоне СВО.

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