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06 августа 2026 в 08:22

ВС России разнесли авиабомбой подземную базу «Птиц Мадьяра» в Херсоне

ВС России авиабомбами ФАБ-500 уничтожили подземную базу ВСУ в Херсоне

Фото: РИА Новости
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Вооруженные силы России уничтожили подземную базу ВСУ в подконтрольном Киеву Херсоне, заявил РИА Новости военнослужащий группировки войск «Днепр» с позывным Северск. По его словам, на данной базе размещался взвод операторов беспилотников из «Птиц Мадьяра», а также боеприпасы и оборудование для управления БПЛА.

Оперативно-тактическая авиация ВС РФ с помощью авиабомб ФАБ-500 нанесла удар по подземному пункту временного размещения подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра» и по складу с боеприпасами, размещавшемуся рядом с упомянутой подземной базой в Херсоне, — отметил боец.

В результате было уничтожено более одного взвода личного состава противника, возможно, несколько иностранных специалистов, пара тонн боеприпасов, а также оборудование РЭБ и РЭР, уточнил Северск. Он добавил, что это не первое крупное подразделение украинских бойцов из «Птиц Мадьяра», уничтоженное российской армией в Херсоне.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили пункты управления беспилотниками, бронетехнику и живую силу ВСУ в Запорожской области. Во время разведки в тылу украинских подразделений были обнаружены маршруты передвижения пехоты и техники. Полученные координаты передали операторам ударных беспилотников и расчетам барражирующих боеприпасов «Ланцет».

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