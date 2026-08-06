В Минпросвещения объяснили, зачем в ЕГЭ по истории введут устную часть

В Минпросвещения объяснили, зачем в ЕГЭ по истории введут устную часть Минпросвещения РФ: устная часть в ЕГЭ по истории позволит уйти от зубрежки

Введение устной части в ЕГЭ по истории повысит качество исторического образования в РФ и научит выпускников полезным в жизни навыкам, заявила РИА Новости эксперт Минпросвещения Карина Сижажева. По ее словам, на изменение формата экзамена потребуется четыре-пять лет.

Устная часть ЕГЭ по истории — это закономерный этап эволюции системы оценки знаний. Она позволит уйти от зубрежки к осмысленному диалогу о прошлом, — сказала Сижажева.

Она пояснила, что нововведение появилось не для того, чтобы усложнить жизнь школьникам, а чтобы проверять не просто заученные даты, а умение мыслить. Письменный экзамен, даже с развернутыми ответами, не дает полной картины того, умеет ли выпускник рассуждать, спорить и объяснять исторические события.

Эксперт считает, что благодаря устному ответу выпускники смогут продемонстрировать глубину понимания материалов и умение выстраивать логическое повествование. Это в дальнейшем поможет им на гуманитарных направлениях.

Как учитель истории, я полностью поддерживаю данное решение, — отметила эксперт.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что в ближайшие два года серьезных изменений в модели проведения ЕГЭ не будет. Единственное обновление будет касаться отдельных заданий.