Проблемы с бензином в России
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 августа 2026 в 09:29

В Минпросвещения объяснили, зачем в ЕГЭ по истории введут устную часть

Минпросвещения РФ: устная часть в ЕГЭ по истории позволит уйти от зубрежки

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Введение устной части в ЕГЭ по истории повысит качество исторического образования в РФ и научит выпускников полезным в жизни навыкам, заявила РИА Новости эксперт Минпросвещения Карина Сижажева. По ее словам, на изменение формата экзамена потребуется четыре-пять лет.

Устная часть ЕГЭ по истории — это закономерный этап эволюции системы оценки знаний. Она позволит уйти от зубрежки к осмысленному диалогу о прошлом, — сказала Сижажева.

Она пояснила, что нововведение появилось не для того, чтобы усложнить жизнь школьникам, а чтобы проверять не просто заученные даты, а умение мыслить. Письменный экзамен, даже с развернутыми ответами, не дает полной картины того, умеет ли выпускник рассуждать, спорить и объяснять исторические события.

Эксперт считает, что благодаря устному ответу выпускники смогут продемонстрировать глубину понимания материалов и умение выстраивать логическое повествование. Это в дальнейшем поможет им на гуманитарных направлениях.

Как учитель истории, я полностью поддерживаю данное решение, — отметила эксперт.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что в ближайшие два года серьезных изменений в модели проведения ЕГЭ не будет. Единственное обновление будет касаться отдельных заданий.

Общество
Россия
образование
ЕГЭ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ФСБ предотвратила готовившийся подростками теракт
Подростки хотели взорвать росгвардейцев и попали за решетку
Экс-послу Украины в США Стефанишиной избрали меру пресечения в виде залога
Здоровые бойцы ВСУ заразились ВИЧ после эксперимента с вакциной из США
Эксперт назвал причины скачка цен на сахар в России
Российские танкисты уничтожили группу военных ВСУ
Фурсенко объяснил, чем опасен хайп вокруг искусственного интеллекта
«Мейнстрим»: в Польше назвали новым трендом нападения на украинцев
«Сам делал массаж сердца»: боец СВО пережил удар молнии и нападение медведя
«Не чураются ничем»: в МИД объяснили, на что готов Киев ради денег Запада
В Минпросвещения объяснили, зачем в ЕГЭ по истории введут устную часть
Раскрыто число уничтоженных с начала августа дронов ВСУ
Умер обвиняемый во взятке бывший свердловский замминистра
Налоговая закрыла бизнес Земфиры после 23 лет деятельности
В Китае раскрыли смысл договоренностей Ирана и Омана по Ормузскому проливу
Росавиация классифицировала ЧП с самолетом Cessna в Приангарье
Россиян призвали заранее подавать документы на шенгенскую визу
Дети без автокресел пострадали в ДТП с 86-летним водителем
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 августа: инфографика
OpenAI раскрыла детали попытки ИИ-агентов «сбежать» из-под контроля
Дальше
Самое популярное
Поиски Усольцевых: последние новости 5 августа, версии СК, обыск подвалов
Общество

Поиски Усольцевых: последние новости 5 августа, версии СК, обыск подвалов

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью
Москва

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей
Общество

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.