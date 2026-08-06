Россиянам рассказали, как обезопасить свои счета от мошенников

Россиянам рассказали, как обезопасить свои счета от мошенников Доцент Щербаченко: регулярная замена банковской карты защитит от мошенников

Регулярная замена банковской карты является эффективным способом защиты от мошенников, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, длительный срок использования пластикового устройства напрямую увеличивает вероятность утечки конфиденциальных данных злоумышленникам.

Важно отметить, что чем дольше банковская карта активна, тем выше риск, что ее данные попадут к мошенникам. Длительный срок увеличивает вероятность компрометации информации. Стандартный срок замены составляет от трех до пяти лет для карт старого образца или до 10 лет — для нового. Ранняя замена пластикового устройства оправдана при подозрении на компрометацию, физическом повреждении, утере, смене персональных данных, — пояснил Щербаченко.

Ранее в МВД РФ сообщили, что мошенники начали использовать новую схему обмана совершеннолетних россиян. Аферисты представляются сотрудниками оператора связи и убеждают молодых людей, что после 18-летия необходимо переоформить номер мобильного телефона.