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06 августа 2026 в 10:11

Суды вынесли более 20 приговоров за мошенничество через «Дайвинчик»

В России за полтора года осудили 22 завербованных в «Дайвинчике» мошенника

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Российские суды в 2025-2026 годах вынесли не менее 22 приговоров за мошенничество молодым людям, с которыми аферисты под видом девушек знакомились в Telegram-сервисе «Дайвинчик», сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы. Так, за полтора года в Москве были осуждены девять человек.

Еще семеро россиян предстали перед судом в Московской области, по одному — в Ростовской, Кемеровской, Ивановской, Челябинской областях, Пермском крае и Татарстане. Жертвами преступлений оказались 34 человека. Как правило, фигуранты выполняли функции курьера: забирали у жертв деньги, отвозили их в обменный пункт, переводили в криптовалюту и забирали себе небольшой процент наличными.

При этом подельники осужденных запугивали жертв, представляясь правоохранителями и выманивая под ложными предлогами деньги. Одним из наиболее популярных вариантов стала схема с угрозами уголовным преследованием за госизмену из-за якобы попытки перевести деньги на Украину.

Ранее сообщалось, что бот для знакомств «Дайвинчик» может приносить его разработчикам около 2 млрд рублей в год. Основной доход сервис получает от платной подписки, которую запустили в феврале. При этом пользоваться ботом могут подростки с 13 лет.

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