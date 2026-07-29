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29 июля 2026 в 13:42

Раскрыто, сколько зарабатывает на пользователях популярный бот для знакомств

Baza: бот для знакомств «ДайВинчик» зарабатывает на пользователях 2 млрд в год

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Бот для знакомств «ДайВинчик» может приносить около 2 млрд рублей в год, сообщает Telegram-канал Baza. Основной доход сервис получает от платной подписки, которую запустили в феврале. При этом пользоваться ботом могут подростки с 13 лет.

Сейчас аудитория «ДайВинчика» составляет около 13,6 млн пользователей в месяц. Премиум-доступ продается за Telegram-звезды: 500 за месяц и 1500 за полгода, при этом возврат средств не предусмотрен даже при блокировке аккаунта.

По оценке CEO IT-компании «Синаптик» Ивана Клюкина, доля платящих пользователей может составлять около 2%. Это дает сервису примерно 140 млн рублей в месяц после вычета комиссий Telegram и магазинов приложений. Доходы от рекламы значительно ниже и оцениваются в несколько миллионов рублей в месяц.

Ранее Следственный комитет России объединил в одно 15 дел о терактах в Санкт-Петербурге, совершенных подростками, завербованными украинскими спецслужбами на сервисе «Дайвинчик». Представитель ведомства Светлана Петренко уточнила, что сейчас следствие устанавливает личности конкретных людей, которые вербовали несовершеннолетних.

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