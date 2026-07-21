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21 июля 2026 в 11:10

В Китае запретили виртуальных ИИ-девушек из-за падения рождаемости

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Правительство Китая ввело полный запрет на виртуальных собеседниц с искусственным интеллектом из-за снижения рождаемости, сообщил китаевед Николай Вавилов в своем Telegram-канале. Платформам больше нельзя генерировать контент, который формирует у подростков «сильные эмоциональные связи».

Отмечается, что большинство технологических корпораций уже отключили соответствующие функции в своих приложениях, чтобы избежать штрафов по новому указу. Вавилов отметил, что подобные ИИ-боты для знакомств пользовались большим спросом. В качестве примера эксперт рассказал о сервисе Xingye, аудитория которого достигала 150 млн человек.

Ограничения стали частью государственной стратегии по борьбе со снижением рождаемости в стране. Власти рассчитывают, что отказ от виртуальных отношений может переключить внимание молодежи на знакомства и создание семей в повседневной жизни.

Ранее власти КНР продлили безвизовый режим для россиян до конца декабря 2027 года. Туристы из РФ с обычными заграничными паспортами смогут находиться в стране без визы до 30 дней.

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