Китай продлил безвизовый режим для россиян до конца декабря 2027 года, сообщается на портале МИД КНР. Граждане РФ с обычными заграничными паспортами смогут находиться в стране без визы до 30 дней.

В настоящее время безвизовый режим Китая для владельцев обычных паспортов Брунея и Российской Федерации действует до 31 декабря 2027 года. Для остальных 48 стран — до 31 декабря 2026 года, — говорится в рубрике с часто задаваемыми вопросами.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о продлении безвизового режима для граждан Китая. Теперь они смогут въезжать на территорию страны без визы до конца 2027 года. В соответствии с документом формулировку «до 14 сентября 2026 года включительно» в ранее подписанном президентом указе заменили на «до 31 декабря 2027 года включительно». Указ вступил в силу 20 июля.

До этого вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что Россия ведет переговоры об отмене визового режима с четырьмя странами: Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом. Предполагается, что между государствами будет действовать та же схема, что между Россией и Китаем.