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06 июня 2026 в 05:24

Россия обсуждает полный безвиз с четырьмя странами

Чернышенко: РФ может ввести безвиз с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Россия ведет переговоры о полной отмене визового режима с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Кроме того, рассматривается возможность отмены виз для организованных туристических групп из Индии и Вьетнама.

Чернышенко уточнил, что речь идет о механизме, аналогичном действующим межправительственным соглашениям с Китаем и Ираном. Он также напомнил, что в прошлом году Россия уже отменила визовый режим с Китаем, Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией и Мьянмой.

Обсуждаем с партнерами возможность полной отмены виз с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом и для организованных туристских групп из Индии и Вьетнама по аналогии с действующим механизмом в рамках межправительственных соглашений с Китаем и Ираном, — указал вице-премьер РФ.

Россия продолжает системную работу по упрощению въездных формальностей для граждан дружественных стран. Список безвизовых направлений для российских туристов и бизнесменов может существенно расшириться.

Ранее президент России Владимир Путин, поздравляя с днем рождения премьер-министра Армении Никола Пашиняна, выразил заинтересованность в развитии отношений между Москвой и Ереваном. Российский лидер отметил, что сотрудничество двух стран традиционно носит дружеский характер.

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