Путин заявил о заинтересованности Москвы в развитии отношений с Ереваном

Президент России Владимир Путин, поздравляя с днем рождения премьер-министра Армении Никола Пашиняна, выразил заинтересованность в развитии отношений между Москвой и Ереваном, передает пресс-служба Кремля. Российский лидер отметил, что сотрудничество двух стран традиционно носит дружеский характер.

Отношения между нашими странами и народами традиционно носят дружественный характер. И мы заинтересованы в их дальнейшем поступательном развитии, — написал Путин.

Ранее издание L'Antidiplomatico сообщило, что визит Путина в Казахстан стал политическим сигналом для Пашиняна. По оценке журналистов, значение поездки выходило за рамки российско-казахстанских отношений и связано с дискуссией о будущем Армении в Евразийском экономическом союзе.

До этого Путин заявил о необходимости в ближайшее время провести в Армении референдум, который позволит определить дальнейший внешнеполитический и экономический курс страны. По словам главы государства, голосование может прояснить, намерен ли Ереван продолжать участие в ЕАЭС или ЕС.