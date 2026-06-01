Цены на яйца в России упали ниже уровня 2024 года «Руспродсоюз»: средние цены на яйца в России упали ниже 120 рублей за десяток

Средние розничные цены на яйца в РФ сейчас ниже 120 рублей за десяток, заявил ТАСС исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. По его словам, нынешний показатель меньше стоимости продукта в 2024 году. Он добавил, что Россия по стоимости яиц занимает 53-е место в мире, где средняя цена за десяток составляет около 198 рублей.

Средняя цена за десяток в мире при пересчете по сегодняшнему курсу — 198 рублей, — сказал Востриков.

Ранее стало известно, что самые дорогие куриные яйца в России продаются на Чукотке и в Магаданской области, а самые дешевые — в Мордовии и Пензенской области. В частности, в Чукотском автономном округе десяток яиц в среднем стоит 241,9 рубля, в Магаданской области — 201,2 рубля.

До этого председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов сообщил, что рыночные механизмы позволяют эффективно сдерживать розничные цены на куриные яйца без жесткого администрирования. По его мнению, в условиях высокой конкуренции ретейлеры сознательно инвестируют в низкие цены на социально значимый товар.