Помидорный салат «Копеечка» хочется есть каждый день: берем банку горошка и подсушиваем сухарики с чесноком

Этот салат сначала кажется слишком простым, но стоит один раз приготовить — и потом домашние начинают просить его постоянно. Сочные помидоры, зеленый горошек, яйца и хрустящие чесночные сухарики делают вкус настолько удачным, что тарелка исчезает за несколько минут.

Особенно люблю готовить его летом, когда помидоры сладкие и ароматные. А домашние сухарики с чесноком превращают обычный овощной салат почти в ресторанную закуску — получается и свежо, и сытно одновременно.

Ингредиенты: помидоры — 3-4 шт., зеленый горошек — 1/3 банки, яйца — 2 шт., лук — 1 шт., хлеб — 2-3 ломтика, чеснок — 1-2 зубчика, растительное масло — по вкусу; соль, перец и зелень — по вкусу.

Яйца заранее отваривают вкрутую. Хлеб нарезают небольшими кубиками и подсушивают на сковороде или в духовке до золотистой корочки. Пока сухарики горячие, их смешивают с измельченным чесноком и каплей масла.

Помидоры нарезают крупными кусочками, лук — тонкими полукольцами, яйца — кубиками. Все отправляют в салатник, добавляют зеленый горошек, зелень, соль и перец. Заправляют маслом и аккуратно перемешивают.

Перед самой подачей сверху высыпают чесночные сухарики.

