Россияне начали терять большие деньги из-за ИИ

Мошенники активно используют интерес россиян к новым технологиям и обещают быстрый заработок на инвестициях в ИИ-компании, обучении работе с нейросетями или удаленном трудоустройстве AI-специалистом, следует из сообщения МВД России в Telegram-канале. На деле такие предложения чаще всего оказываются способом украсть деньги или личные данные.

В ведомстве рассказали о схемах, когда людей убеждают оплатить доступ к уникальной платформе, обязательную подписку, обучающий курс или страховой депозит для старта работы. После перевода денег организаторы либо исчезают, либо продолжают выманивать новые суммы под разными предлогами.

Также распространены псевдоинвестиционные проекты, которые обещают сверхдоходы благодаря искусственному интеллекту, но на самом деле никакой реальной деятельности не ведут.

В МВД объяснили популярность таких схем тем, что современные технологии вызывают повышенный интерес, но многие плохо понимают, как они работают. Этим и пользуются аферисты, создавая видимость инновационности и профессиональной экспертизы.

Ранее IT-аналитик Александр Лунев предупредил, что мошенники начали притворяться сотрудниками деканата и вести общение со студентами. Он отметил, что злоумышленники психологически давят на молодых людей, используя темы отчисления и проверки документов.