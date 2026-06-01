ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 июня 2026 в 09:14

Россияне начали терять большие деньги из-за ИИ

Мошенники начали обманывать россиян быстрым заработком на ИИ

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мошенники активно используют интерес россиян к новым технологиям и обещают быстрый заработок на инвестициях в ИИ-компании, обучении работе с нейросетями или удаленном трудоустройстве AI-специалистом, следует из сообщения МВД России в Telegram-канале. На деле такие предложения чаще всего оказываются способом украсть деньги или личные данные.

В ведомстве рассказали о схемах, когда людей убеждают оплатить доступ к уникальной платформе, обязательную подписку, обучающий курс или страховой депозит для старта работы. После перевода денег организаторы либо исчезают, либо продолжают выманивать новые суммы под разными предлогами.

Также распространены псевдоинвестиционные проекты, которые обещают сверхдоходы благодаря искусственному интеллекту, но на самом деле никакой реальной деятельности не ведут.

В МВД объяснили популярность таких схем тем, что современные технологии вызывают повышенный интерес, но многие плохо понимают, как они работают. Этим и пользуются аферисты, создавая видимость инновационности и профессиональной экспертизы.

Ранее IT-аналитик Александр Лунев предупредил, что мошенники начали притворяться сотрудниками деканата и вести общение со студентами. Он отметил, что злоумышленники психологически давят на молодых людей, используя темы отчисления и проверки документов.

Общество
мошенники
нейросети
искусственный интеллект
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России появится единый электронный билет для пригородных поездок
Сечин предупредил о новом вызове для нефтяной отрасли
В позе дельфинчика и без крабов: как Арашуков сидит в «Черном дельфине»
Трамп назвал возможную дату заключения мира с Ираном
Появились результаты испытаний нового средства от рака
Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения
Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor
Французы впали в ярость от дерзкой выходки Макрона
В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией
«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве
В Москве арестован начальник продовольственного управления Минобороны
Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском
В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение
В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором
Небензя связал заседание СБ ООН с антироссийской повесткой
Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули
На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники
Правительство предложило ввести штрафы для «Почты России»
В Запорожской области сообщили о новом ударе по школе
СК РФ установил место запуска БПЛА по Старобельску
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.