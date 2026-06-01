Чизкейк на завтрак? Легко! Никаких танцев с бубном — просто намазал, залил, запек

Долго не верил, что из тостов можно сделать чизкейк. Но этот рецепт работает безотказно — сочная начинка, хрустящая корочка и никакой возни с тестом.

Ингредиенты

Хлеб тостовый — 10 шт., сыр творожный — 250 г, яйцо куриное — 5 шт., молоко — 180 мл, сахар-песок — 120 г, сахар ванильный — 1 ч. л., лимонный сок — 2 ст. л., клубника — 250 г, масло сливочное — по вкусу.

Как готовлю

Сначала разогреваю духовку до 180 градусов. Творожный сыр растираю с 60 г сахара, ванильным сахаром, одним яйцом и лимонным соком — получается гладкая нежная масса. С хлеба срезаю корочки, а в отдельной миске взбиваю оставшиеся яйца с молоком и еще тремя ложками сахара.

Смазываю форму маслом, макаю шесть ломтиков хлеба в яичную смесь и выкладываю в три слоя. Сверху распределяю всю сырную начинку, накрываю оставшимися пропитанными тостами, посыпаю остатками сахара и отправляю в духовку на 30 минут. Готовый тост-чизкейк должен постоять 10 минут, чтобы схватиться. Перед подачей режу клубнику ломтиками и выкладываю сверху — чизкейк получается теплый, нежный, с кислинкой от лимона.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Меня поразило, насколько простой и быстрый процесс: никаких танцев с песочным тестом или водяной баней. Текстура получилась однородной, бархатистой, а тосты снизу — золотистыми и хрустящими, как настоящий корж. Я бы посоветовал брать жирный творожный сыр и не жалеть ягод сверху — так выглядит дорого и празднично.

