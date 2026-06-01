01 июня 2026 в 10:26

Алиев заявил, что Зангезурский коридор обязательно будет построен

Ильхам Алиев на встрече с жителями города Зангелан
Азербайджан открывает новые транспортные коридоры, инвестируя в железнодорожную и автомобильную инфраструктуру, заявил президент страны Ильхам Алиев на церемонии открытия XXXI Бакинского энергетического форума. Глава государства подчеркнул, что Зангезурский коридор обязательно будет построен, передает Report.

Зангезурский коридор, который станет еще одним ответвлением коридора «Восток — Запад», обязательно будет построен в соответствии с документом, подписанным 8 августа 2025 года в Белом доме между президентом США, премьер-министром Армении и мной, — отметил президент.

Ранее Алиев отметил, что в Карабахе и Восточном Зангезуре появятся пять новых тоннелей. Он сообщил о реализации программы «Великое возвращение», в рамках которой всего за пять лет удалось возвести 435 мостов, три аэропорта, школы, больницы и другие социально значимые объекты.

Спецпредставитель президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангеланском районах Вахид Гаджиев между тем сообщил, что Зангезурский коридор не только восстановит прямую сухопутную связь между республикой и Нахичеванью, но и станет стратегически важным звеном. По его словам, маршрут объединит международные транспортные коридоры «Восток — Запад» и «Север — Юг».

