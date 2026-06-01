Никитин высказался о ситуации с авиационным керосином в России Никитин: Россия не испытывает нехватки авиационного топлива

Российский рынок не испытывает недостатка в авиационном топливе, заявил журналистам глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, власти в любой ситуации будут действовать в интересах отечественных авиаперевозчиков, передает РИА Новости.

На текущий момент никакого дефицита [авиационного керосина] нет. В любом случае, при любой ситуации мы исходим из интересов российских авиакомпаний, — сказал он.

Ранее правительство ввело временный запрет на вывоз авиационного топлива за пределы РФ. Мера будет действовать до 30 ноября, чтобы обеспечить бесперебойные поставки горючего внутри страны. Исключение сделано для топлива в технических емкостях воздушных судов и партий, проходящих таможенное оформление, а также поставок по межправительственным соглашениям.

Кроме того, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове в течение месяца наладят отпуск бензина. С 31 мая топливо марки АИ-95 в первую очередь отпускается для социального и коммунального транспорта и по талонам в объеме не более чем 20 литров на одно транспортное средство.