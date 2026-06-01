01 июня 2026 в 11:17

Пожилые влюбленные остались ночью наедине и попали под суд

В Малайзии пожилую пару арестовали за уединение в полночь

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Пожилые мужчина и женщина из Малайзии остались наедине в полночь и попали под суд, сообщает Mothership. 68-летнего предпринимателя и 66-летнюю безработную женщину арестовали сотрудники религиозной полиции после анонимной жалобы.

Пару обвинили в халвате, то есть запрещенном шариатом уединении мужчины и женщины, которые не являются родственниками. При этом задержанные заявили, что их супругов давно нет в живых, поэтому теперь они решили пожениться.

По словам малайзийцев, они уже подали заявление на заключение брака. Однако правоохранители все равно доставили их в отделение для составления протокола. Представители властей пояснили, что не собираются раскрывать личности мужчины и женщины, чтобы не позорить их.

Ранее суд Гонконга вынес приговор в отношении пожилой пары, которая вступила в интимную связь на пирсе. Влюбленные решили уединиться в публичном месте, не заботясь о присутствии очевидцев. В итоге их откровенные действия сняли на телефон и выложили в соцсети.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
