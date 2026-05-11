Король Малайзии стал обладателем Aurus Senat после визита в Россию

Король Малайзии Султан Ибрагим стал обладателем российского представительского лимузина Aurus Senat после визита в Москву на торжества по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, говорится в публикации на странице лидера в соцсети. Церемония передачи автомобиля прошла в музее «Гараж особого назначения».

Обладание лимузином Aurus Senat Его Величеством Верховным правителем Малайзии Султаном Ибрагимом рассматривается как особая честь, олицетворяющая тесные отношения и прочную дружбу между Малайзией и Российской Федерацией, — сказано в сообщении.

Ранее король Малайзии пригласил Путина посетить его страну в 2027 году. Он назвал российского лидера дорогим другом и напомнил, что в следующем году отмечается 60-летие установления дипотношений между двумя государствами.

До этого стало известно, что обновленная версия автомобиля Aurus может выйти уже в 2027 году, однако машина подорожает примерно на 10 млн рублей из-за модернизации платформы. Стартовая стоимость модели может составить около 55–58 млн рублей.