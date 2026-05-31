В одном из поездов московского метро началось задымление На станции Сокольники произошло задымление в одном из поездов, пассажиров вывели

На станции «Сокольники» столичного метро было зафиксировано задымление в одном из поездов, передает Telegram-канал «112». На место происшествия направили экстренные службы, а пассажиров предварительно вывели из состава.

В метрополитене сообщили, что специалисты уже работают над устранением неисправности. Угрозы для пассажиров нет, подчеркнули в источнике.

На время проверки состава интервалы движения поездов были увеличены. После завершения необходимых работ движение должно вернуться к штатному режиму.

Ранее сообщалось, что пассажир упал на рельсы в столичном метрополитене. Инцидент произошел на станции «Белорусская», от полученных повреждений молодой человек скончался, уточняется в сообщении.

До этого в пресс-службе столичного департамента транспорта заявили: на станции «Преображенская площадь» человек упал на пути. Происшествие случилось в апреле этого года. Из-за этого произошли перебои в движении составов.

Кроме того, пассажир упал на рельсы на станции «Преображенская площадь» Сокольнической линии Московского метрополитена. Инцидент произошел около 12:56 мск. По информации ведомства, движение поездов на данном участке было временно затруднено. Речь шла об участке от «Сокольников» до «Бульвара Рокоссовского».