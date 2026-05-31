ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 21:53

В одном из поездов московского метро началось задымление

На станции Сокольники произошло задымление в одном из поездов, пассажиров вывели

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

На станции «Сокольники» столичного метро было зафиксировано задымление в одном из поездов, передает Telegram-канал «112». На место происшествия направили экстренные службы, а пассажиров предварительно вывели из состава.

В метрополитене сообщили, что специалисты уже работают над устранением неисправности. Угрозы для пассажиров нет, подчеркнули в источнике.

На время проверки состава интервалы движения поездов были увеличены. После завершения необходимых работ движение должно вернуться к штатному режиму.

Ранее сообщалось, что пассажир упал на рельсы в столичном метрополитене. Инцидент произошел на станции «Белорусская», от полученных повреждений молодой человек скончался, уточняется в сообщении.

До этого в пресс-службе столичного департамента транспорта заявили: на станции «Преображенская площадь» человек упал на пути. Происшествие случилось в апреле этого года. Из-за этого произошли перебои в движении составов.

Кроме того, пассажир упал на рельсы на станции «Преображенская площадь» Сокольнической линии Московского метрополитена. Инцидент произошел около 12:56 мск. По информации ведомства, движение поездов на данном участке было временно затруднено. Речь шла об участке от «Сокольников» до «Бульвара Рокоссовского».

Москва
метро
задымления
поезда
эвакуации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
В центре Еревана прошел многотысячный митинг оппозиционного блока «Армения»
Число пострадавших после атаки ВСУ на Геническ увеличилось
Трагедия на трассе под Пермью унесла жизни четырех человек
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.