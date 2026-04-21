Задымление на станции «Красные Ворота» в Москве сняли на видео

Задымление на станции «Красные Ворота» в Москве сняли на видео

Задымление произошло на станции метро «Красные Ворота» в Москве, в Сети появились соответствующие кадры. Как сообщили в пресс-службе столичного дептранса, движение поездов на участке между станциями «Парк культуры» и «Бульвар Рокоссовского» прекращено.

Для проезда, пожалуйста, пользуйтесь другими линиями метрополитена, — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», у станции «Красные Ворота» стоит автомобиль МЧС. Очевидцы сообщают, что станция временно закрыта, пассажиров эвакуируют.

Ранее 21-летний молодой человек, который проехал на сцепке вагона метро от станции «Курская» до «Площади Революции», был задержан в Москве сотрудниками полиции. Правоохранители быстро установили его личность и доставили в отделение. Его арестовали на 10 суток. Молодой человек уже привлекался к административной ответственности.

До этого на центральном участке Замоскворецкой линии увеличились интервалы движения поездов. Причиной стал самокат, который оказался на рельсах. После того как сотрудники устранили проблему, движение поездов было полностью восстановлено по обычному графику.