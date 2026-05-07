В порту Мурманска на корабле началось задымление

В порту Мурманска на корабле началось задымление На судне «Арка-31» в порту Мурманска замыкание проводки привело к задымлению

В акватории порта в Мурманске на борту грузового корабля произошло задымление из-за замыкания электропроводки, сообщили в пресс-службе Северо-западной транспортной прокуратуры. Инцидент случился на судне «Арка-31».

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту задымления на судне в акватории порта Мурманск, — сказано в сообщении.

По информации ведомства, в результате происшествия никто не пострадал. Акватория порта не была загрязнена, подчеркнули в прокуратуре.

Ранее в Санкт-Петербурге произошла экстренная эвакуация торгового центра «Южный полюс». Дымом из туалета заволокло фитнес-центр, откуда вывели всех посетителей и персонал.

До этого в Евпатории случился пожар в парке аттракционов «Авангард». Очевидцы сообщили о густом черном дыме, который полностью окутал развлекательную зону, и сняли происходящее на видео. На кадрах видно, как над территорией развлекательной зоны поднялся густой черный дым. Позже в МЧС сообщили, что пожар начался из-за дизельного генератора.