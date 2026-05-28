Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 мая 2026 в 00:04

Папа римский прервал аудиенцию из-за происшествия во время мероприятия

Папа римский Лев XIV прервал аудиенцию из-за паломника, которому стало плохо

Ватикан Ватикан Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Папа римский Лев XIV во время еженедельной аудиенции в Ватикане прервал мероприятие, чтобы подойти к паломнику, которому внезапно стало плохо, видео опубликовало агентство Associated Press. Инцидент не повлиял на дальнейший ход мероприятия.

На кадрах видно, как мужчина теряет сознание в толпе. Понтифик незамедлительно направился к нему и опустился на колени рядом, пока сотрудники Ватикана оказывали пострадавшему помощь. Позже паломника вывезли на инвалидной коляске, прикрывая от солнца зонтом.

Папа римский вернулся к своим обязанностям, после того как убедился, что паломник находится в безопасности под наблюдением медиков. На данный момент о его состоянии дополнительно не сообщается.

Ранее сообщалось, что папа римский Лев XIV во время визита в итальянский город Ачерра вновь продемонстрировал жест из вирусного интернет-мема six-seven. В первый раз он показал знак во время общения с детьми в Ватикане на прошлой неделе, когда подростки научили его этому жесту, и он повторил его под смех собравшихся. У англоязычных пользователей интернета данный мем стал невероятно популярным в 2025 году и даже был признан словом года.

Европа
Ватикан
папа римский
помощь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Приставы исполнили судебное решение по Артемию Лебедеву
Норвегии пообещали «французский зонтик»
Смерть мужа, депрессия, три брака, Бероев: как живет Екатерина Гордеева
Планы на Госдуму, монастырь, отношение к Путину и СВО: как живет Дюжев
Дрон ВСУ попал в рейсовый автобус Макеевка — Севастополь
Путин обратился к пограничникам в праздник
Папа римский прервал аудиенцию из-за происшествия во время мероприятия
«Реально на износ»: Немов о шоу «Легенды спорта», «Титанах» и Олимпиаде
Триумфы на Олимпиаде, предвзятость судей, «Титаны»: как живет гимнаст Немов
«Секретная папка», мошенники, песни Пугачевой: как живет SHAMAN
«Я надел шапку»: российский космонавт передал маме важное сообщение
Росавиация разъяснила ситуацию с отменой рейсов турецкой Air Anka
Россиянам рассказали о главном заблуждении про диспансеризацию
ЕС стягивает в Прибалтику три дивизии НАТО: что происходит, реакция России
В России предложили защиту прав студентов при использовании ИИ
Онколог раскрыл, как обстоят дела с лечением рака в регионах России
Российский полузащитник пропустит ближайшие матчи из-за травмы
Онколог сравнил будущее онкологии с диабетом
Цвет тишины: какие оттенки помогают расслабиться
В РФПИ дали стратегический совет Украине на фоне нехватки ракет
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.