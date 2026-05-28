Папа римский прервал аудиенцию из-за происшествия во время мероприятия

Папа римский Лев XIV во время еженедельной аудиенции в Ватикане прервал мероприятие, чтобы подойти к паломнику, которому внезапно стало плохо, видео опубликовало агентство Associated Press. Инцидент не повлиял на дальнейший ход мероприятия.

На кадрах видно, как мужчина теряет сознание в толпе. Понтифик незамедлительно направился к нему и опустился на колени рядом, пока сотрудники Ватикана оказывали пострадавшему помощь. Позже паломника вывезли на инвалидной коляске, прикрывая от солнца зонтом.

Папа римский вернулся к своим обязанностям, после того как убедился, что паломник находится в безопасности под наблюдением медиков. На данный момент о его состоянии дополнительно не сообщается.

Ранее сообщалось, что папа римский Лев XIV во время визита в итальянский город Ачерра вновь продемонстрировал жест из вирусного интернет-мема six-seven. В первый раз он показал знак во время общения с детьми в Ватикане на прошлой неделе, когда подростки научили его этому жесту, и он повторил его под смех собравшихся. У англоязычных пользователей интернета данный мем стал невероятно популярным в 2025 году и даже был признан словом года.