«Реально на износ»: Немов о шоу «Легенды спорта», «Титанах» и Олимпиаде

Четырехкратному олимпийскому чемпиону, пятикратному чемпиону мира Алексею Немову 28 мая исполнилось 50 лет. В интервью NEWS.ru легендарный гимнаст рассказал о проекте «Легенды спорта», ответил на вопрос о том, вспоминает ли он события Игр в Афинах, и поделился впечатлениями об участии в шоу «Титаны».

«Признание зрителей и болельщиков — больше, чем золотая олимпийская медаль»

— В вашей карьере было огромное количество побед. Какая для вас самая значимая?

— Для меня все победы и поражения, которые были в моей спортивной карьере, очень важны, потому что они честно заработанные, выстраданные. Для меня важны все мои места, которые я занимал, и вся спортивная карьера.

— Как часто вы вспоминаете тот самый известный случай на Олимпиаде-2004? (тогда Немов остался без медалей. Болельщики со всего мира, собравшиеся на Играх в Афинах, обвинили в этом судей и несколько минут кричали, ревели, свистели, а также овациями поддерживали спортсмена. Немов сам успокаивал зрителей. — NEWS.ru).

— Я всегда вспоминаю, когда вы и ваши коллеги напоминаете об этом, да и просто люди, которые болели за меня в тот период. Я очень благодарен тем людям, болельщикам за такую оценку моего труда, труда моего тренера, команды, всех тех, кто был причастен к этому результату. Поэтому, конечно, для меня это очень важный момент в жизни, несмотря на то что я не завоевал ни одной олимпийской медали в Афинах. Наверное, сейчас для меня признание зрителей и болельщиков [ценится] больше, чем золотая олимпийская медаль. Я благодарю всех за то, что болели, переживали за меня и за наших ребят.

Олимпийские медали четырехкратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Алексея Немова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

— Вы часто появляетесь на спортивных соревнованиях. Какие знания передаете юному поколению?

— Я отдаю дань уважения своему виду спорта, спортивной гимнастике, которая дала мне возможность реализовать все свои детские мечты. Все это сложилось благодаря моей маме, которая отдала меня в спортивную гимнастику, и, конечно же, тренерам. Их было четверо: Александр Мусаев, Ирина Шестакова, Павел Денисов и Евгений Николко. Это все те люди, которые вложили в меня все свои знания, душу. На мой взгляд, у нас получился серьезный и достойный результат.

— «Немов-центр» (спортивный центр для гимнастов. — NEWS.ru) в Тольятти. Насколько тяжело было реализовать этот проект? Когда завершится строительство?

— Я не могу понять, почему мы не можем до сих пор сдвинуться с места. Как такового «Немов-центра» в Тольятти еще нет, хотя весь город и регион ждут этого.

Не в этом году, так в следующем. Надеюсь, что все это произойдет в этой жизни, и дети, которые придут в спортивную гимнастику, будут заниматься в очень хороших, замечательных условиях и принесут хорошие результаты. Я на это надеюсь. Я думаю, что все сложится так, как должно будет быть. Но на сегодняшний день пока ничего нет.

— Каким вы видите дальнейшее развитие спортивной гимнастики в России?

— В очень позитивном ключе. Объясню почему. Федерация гимнастики России, возглавляемая сегодня Олегом Белозеровым, делает все для того, чтобы наши спортсмены, гимнасты тренировались в самых лучших условиях, побеждали и приносили результат нашей стране.

«Гимнастика — основа всех видов спорта»

— Шоу «Легенды спорта». Насколько часто сейчас проходят мероприятия в рамках этого проекта?

— Мы ежегодно делаем наше мероприятие в крайнюю субботу октября в честь Всероссийского дня гимнастики (в 2026 году он пройдет 31 октября. — NEWS.ru). После премьеры в Москве шоу масштабно показывается в разных городах. Мы стараемся подбирать даты так, чтобы самые лучшие спортсмены в этот промежуток времени были свободны от международных стартов. Но так как у нас сегодня есть возможность выступать на международной арене, в этом году у нас запланировано выступление «Легенд спорта» 17 октября. Но наши основные ребята должны быть на чемпионате мира. Мы все, конечно, будем за них переживать и болеть. Главное, что мы уже можем снова проявить себя на международном уровне и завоевывать авторитет.

Алексей Немов (в центре) в театрализованном спортивногимнастическом шоу «Легенды спорта. Наследие» Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

— Российские спортсмены долго не могли выступать на международных соревнованиях. Как вы считаете, насколько это сказалось на наших гимнастах?

— Мы увидим эту ситуацию на международной арене, когда будут уже серьезные соревнования. Хотя Ангелина Мельникова, Даниел Маринов и вся наша сборная уже выступали и хорошо себя проявили. Помост покажет. Я думаю, что ребята, которые будут бороться за медали, — это все наши лучшие первые номера сборной.

— Насколько сейчас велико внимание к спортивной гимнастике в России?

— Мы недавно объединились, у нас пять видов спорта. Сегодня в Федерацию гимнастики России входят спортивная, художественная гимнастика, акробатика, прыжки на батуте, аэробика. Поэтому я думаю, что это очень хорошее слияние наших гимнастических видов спорта, которое будет позволять как можно больше воплощать новых проектов в жизнь и тем самым привлекать внимание молодежи к занятиям данными видами спорта.

— Некоторые спортсмены хотят, чтобы дети продолжили их дело. Хотели бы вы, чтобы ваши сыновья тоже занимались спортивной гимнастикой?

— Все мои пацаны прошли через спортивную гимнастику с пяти до семи лет. Я рад, что они умеют делать стойку на руках, делают сальто на батуте, кувырки. В общем, все что нужно для того, чтобы владеть некоторыми приемами своего тела. Это, естественно, дает спортивная гимнастика, это основа основ. А дальше, конечно же, образование. Я понимаю, что олимпийским чемпионом не каждый может быть, и это очень сложная работа. Она отнимает очень много времени и сил. Поэтому мы решили с супругой, что все-таки образование — важнее всего, и знания, которые у тебя никто не отнимет и никто не засудит. У меня спортивные мальчишки. Я рад, что имел возможность их иногда тренировать в зале.

Алексей Немов с молодыми гимнастами Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

— Какой совет дадите родителям, которые хотят отдать своего ребенка в спортивную гимнастику?

— Я, наверное, дал бы простой совет — отдавать наших детей в спортивную гимнастику и посмотреть, что из этого получится. Гимнастика — основа всех видов спорта. Это растяжка, прыжки, бег, подтягивания, отжимания и так далее. Это развитие физических, человеческих возможностей. Поэтому отдавайте своих детей в спорт, в спортивную гимнастику.

«Было реально интересно, но на износ»

— Вы участвовали в шоу «Титаны» (спортивное реалити-шоу на телеканале ТНТ, участники которого проходят через испытания, подготовленные ИИ. — NEWS.ru). Какие впечатления от этого проекта?

— Это, конечно, было очень тяжелое испытание. Я вспоминаю, аж дух захватывает! Но, действительно, это непросто, несмотря на то что ты думаешь, что ты подготовленный человек к таким спортивным вещам. Было реально интересно, но на износ. Я думаю, те ребята, которые дошли до полуфинала-финала, они, конечно, монстры в хорошем смысле этого слова.

— Было вам обидно покидать проект?

— Нет, я был благодарен всем организаторам за то, что дали мне такую возможность поучаствовать в этом проекте. Я познакомился с большим количеством хороших, замечательных, профессиональных людей в своем деле. Встретил своих друзей, коллег из гимнастики, из хоккея, из других видов спорта, с которыми мне довелось побыть все это замечательное время.

— Почему шоу «Титаны» стало таким популярным?

— Я думаю, здесь очень хороший, интересный формат. Ты не знаешь, кто может победить. Поэтому сильнейшим может стать учитель физкультуры, а не олимпийский чемпион. Здесь все равны. И в этом шоу ты не знаешь, какой конкурс следующий, и ты не можешь к нему подготовиться. Это очень интересная тема, рисковая, но она подогревает интерес у зрителей.

Я знаю, что очень много моих друзей и болельщиков смотрят этот проект. И это действительно очень здорово.

— Если бы не спортивная гимнастика, то что?

— Я думаю, что в любом случае я бы занимался спортом. Так как я с Волги, либо плавание, либо футбол, хоккей, либо, может быть, прыжки в воду.

