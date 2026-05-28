«Реально на износ»: Немов о шоу «Легенды спорта», «Титанах» и Олимпиаде

Алексей Немов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Четырехкратному олимпийскому чемпиону, пятикратному чемпиону мира Алексею Немову 28 мая исполнилось 50 лет. В интервью NEWS.ru легендарный гимнаст рассказал о проекте «Легенды спорта», ответил на вопрос о том, вспоминает ли он события Игр в Афинах, и поделился впечатлениями об участии в шоу «Титаны».

«Признание зрителей и болельщиков — больше, чем золотая олимпийская медаль»

— В вашей карьере было огромное количество побед. Какая для вас самая значимая?

— Для меня все победы и поражения, которые были в моей спортивной карьере, очень важны, потому что они честно заработанные, выстраданные. Для меня важны все мои места, которые я занимал, и вся спортивная карьера.

— Как часто вы вспоминаете тот самый известный случай на Олимпиаде-2004? (тогда Немов остался без медалей. Болельщики со всего мира, собравшиеся на Играх в Афинах, обвинили в этом судей и несколько минут кричали, ревели, свистели, а также овациями поддерживали спортсмена. Немов сам успокаивал зрителей. — NEWS.ru).

— Я всегда вспоминаю, когда вы и ваши коллеги напоминаете об этом, да и просто люди, которые болели за меня в тот период. Я очень благодарен тем людям, болельщикам за такую оценку моего труда, труда моего тренера, команды, всех тех, кто был причастен к этому результату. Поэтому, конечно, для меня это очень важный момент в жизни, несмотря на то что я не завоевал ни одной олимпийской медали в Афинах. Наверное, сейчас для меня признание зрителей и болельщиков [ценится] больше, чем золотая олимпийская медаль. Я благодарю всех за то, что болели, переживали за меня и за наших ребят.

— Вы часто появляетесь на спортивных соревнованиях. Какие знания передаете юному поколению?

— Я отдаю дань уважения своему виду спорта, спортивной гимнастике, которая дала мне возможность реализовать все свои детские мечты. Все это сложилось благодаря моей маме, которая отдала меня в спортивную гимнастику, и, конечно же, тренерам. Их было четверо: Александр Мусаев, Ирина Шестакова, Павел Денисов и Евгений Николко. Это все те люди, которые вложили в меня все свои знания, душу. На мой взгляд, у нас получился серьезный и достойный результат.

— «Немов-центр» (спортивный центр для гимнастов. — NEWS.ru) в Тольятти. Насколько тяжело было реализовать этот проект? Когда завершится строительство?

— Я не могу понять, почему мы не можем до сих пор сдвинуться с места. Как такового «Немов-центра» в Тольятти еще нет, хотя весь город и регион ждут этого.

Не в этом году, так в следующем. Надеюсь, что все это произойдет в этой жизни, и дети, которые придут в спортивную гимнастику, будут заниматься в очень хороших, замечательных условиях и принесут хорошие результаты. Я на это надеюсь. Я думаю, что все сложится так, как должно будет быть. Но на сегодняшний день пока ничего нет.

— Каким вы видите дальнейшее развитие спортивной гимнастики в России?

— В очень позитивном ключе. Объясню почему. Федерация гимнастики России, возглавляемая сегодня Олегом Белозеровым, делает все для того, чтобы наши спортсмены, гимнасты тренировались в самых лучших условиях, побеждали и приносили результат нашей стране.

«Гимнастика — основа всех видов спорта»

— Шоу «Легенды спорта». Насколько часто сейчас проходят мероприятия в рамках этого проекта?

— Мы ежегодно делаем наше мероприятие в крайнюю субботу октября в честь Всероссийского дня гимнастики (в 2026 году он пройдет 31 октября. — NEWS.ru). После премьеры в Москве шоу масштабно показывается в разных городах. Мы стараемся подбирать даты так, чтобы самые лучшие спортсмены в этот промежуток времени были свободны от международных стартов. Но так как у нас сегодня есть возможность выступать на международной арене, в этом году у нас запланировано выступление «Легенд спорта» 17 октября. Но наши основные ребята должны быть на чемпионате мира. Мы все, конечно, будем за них переживать и болеть. Главное, что мы уже можем снова проявить себя на международном уровне и завоевывать авторитет.

— Российские спортсмены долго не могли выступать на международных соревнованиях. Как вы считаете, насколько это сказалось на наших гимнастах?

Мы увидим эту ситуацию на международной арене, когда будут уже серьезные соревнования. Хотя Ангелина Мельникова, Даниел Маринов и вся наша сборная уже выступали и хорошо себя проявили. Помост покажет. Я думаю, что ребята, которые будут бороться за медали, — это все наши лучшие первые номера сборной.

— Насколько сейчас велико внимание к спортивной гимнастике в России?

— Мы недавно объединились, у нас пять видов спорта. Сегодня в Федерацию гимнастики России входят спортивная, художественная гимнастика, акробатика, прыжки на батуте, аэробика. Поэтому я думаю, что это очень хорошее слияние наших гимнастических видов спорта, которое будет позволять как можно больше воплощать новых проектов в жизнь и тем самым привлекать внимание молодежи к занятиям данными видами спорта.

— Некоторые спортсмены хотят, чтобы дети продолжили их дело. Хотели бы вы, чтобы ваши сыновья тоже занимались спортивной гимнастикой?

— Все мои пацаны прошли через спортивную гимнастику с пяти до семи лет. Я рад, что они умеют делать стойку на руках, делают сальто на батуте, кувырки. В общем, все что нужно для того, чтобы владеть некоторыми приемами своего тела. Это, естественно, дает спортивная гимнастика, это основа основ. А дальше, конечно же, образование. Я понимаю, что олимпийским чемпионом не каждый может быть, и это очень сложная работа. Она отнимает очень много времени и сил. Поэтому мы решили с супругой, что все-таки образование — важнее всего, и знания, которые у тебя никто не отнимет и никто не засудит. У меня спортивные мальчишки. Я рад, что имел возможность их иногда тренировать в зале.

— Какой совет дадите родителям, которые хотят отдать своего ребенка в спортивную гимнастику?

— Я, наверное, дал бы простой совет — отдавать наших детей в спортивную гимнастику и посмотреть, что из этого получится. Гимнастика — основа всех видов спорта. Это растяжка, прыжки, бег, подтягивания, отжимания и так далее. Это развитие физических, человеческих возможностей. Поэтому отдавайте своих детей в спорт, в спортивную гимнастику.

«Было реально интересно, но на износ»

— Вы участвовали в шоу «Титаны» (спортивное реалити-шоу на телеканале ТНТ, участники которого проходят через испытания, подготовленные ИИ. — NEWS.ru). Какие впечатления от этого проекта?

— Это, конечно, было очень тяжелое испытание. Я вспоминаю, аж дух захватывает! Но, действительно, это непросто, несмотря на то что ты думаешь, что ты подготовленный человек к таким спортивным вещам. Было реально интересно, но на износ. Я думаю, те ребята, которые дошли до полуфинала-финала, они, конечно, монстры в хорошем смысле этого слова.

— Было вам обидно покидать проект?

— Нет, я был благодарен всем организаторам за то, что дали мне такую возможность поучаствовать в этом проекте. Я познакомился с большим количеством хороших, замечательных, профессиональных людей в своем деле. Встретил своих друзей, коллег из гимнастики, из хоккея, из других видов спорта, с которыми мне довелось побыть все это замечательное время.

— Почему шоу «Титаны» стало таким популярным?

— Я думаю, здесь очень хороший, интересный формат. Ты не знаешь, кто может победить. Поэтому сильнейшим может стать учитель физкультуры, а не олимпийский чемпион. Здесь все равны. И в этом шоу ты не знаешь, какой конкурс следующий, и ты не можешь к нему подготовиться. Это очень интересная тема, рисковая, но она подогревает интерес у зрителей.

Я знаю, что очень много моих друзей и болельщиков смотрят этот проект. И это действительно очень здорово.

— Если бы не спортивная гимнастика, то что?

— Я думаю, что в любом случае я бы занимался спортом. Так как я с Волги, либо плавание, либо футбол, хоккей, либо, может быть, прыжки в воду.

