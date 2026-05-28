Планы на Госдуму, монастырь, отношение к Путину и СВО: как живет Дюжев

Планы на Госдуму, монастырь, отношение к Путину и СВО: как живет Дюжев

Актер Дмитрий Дюжев объявил о своем желании участвовать в выборах в Государственную думу. Что об этом известно, как артист относится к президенту России и спецоперации?

Как прославился Дюжев

Дмитрий Дюжев родился 9 июля 1978 года в Астрахани. Он окончил ГИТИС. В начале карьеры актер хотел уйти в монастырь. Это желание возникло после смерти младшей сестры Анастасии от лейкемии, а затем и отца и матери.

Дебют Дмитрия в кино состоялся в 2000 году: он сыграл в российской драме «24 часа» и голливудском фильме «Изгой», где участвовал в массовых сценах. Но настоящую популярность ему принесла роль Космоса в сериале «Бригада». Среди других известных фильмов с его участием — «Жмурки», «Каникулы строгого режима», «В зоне доступа любви», «Хождение по мукам», «Тобол», «Мертвые души», «Бременские музыканты» и другие. В 2024 году он исполнил роль бывшего американского президента Джо Байдена в сериале «Гудбай». На данный момент в его фильмографии более 90 работ.

Дюжев с 2008 года состоит в браке с Татьяной Зайцевой. Они познакомились в 2006 году на концерте певицы Мадонны. Пара воспитывает двоих сыновей — Ивана и Дмитрия.

Что известно о планах Дюжева баллотироваться в Госдуму

Дюжев сообщил, что пока не может раскрыть подробности своей предвыборной программы.

«Я не имею права рассказывать о своей программе в данный момент. Но, действительно, речь идет о том, чтобы улучшить нашу жизнь», — охарактеризовал свою цель в депутатской деятельности артист.

Актер заявил, что, став депутатом, не будет сидеть в кабинете, а будет активно заниматься законотворчеством. Он подчеркнул, что главная задача депутата — это услышать проблему, превратить ее в законопроект и вынести на обсуждение.

Артист также признался, что у него нет «диплома высшей политической школы», но он надеется «очень скоро его получить», чтобы снять все вопросы к его профессионализму в политической деятельности. Выборы в Госдуму состоятся в сентябре.

Что Дюжев говорил о Путине и об СВО

Дмитрий Дюжев поддерживает проведение спецоперации. В 2022 году он участвовал в митинге-концерте «Zа Россию!» в Санкт-Петербурге и на фестивале «Дни России в Донбассе». Артист подчеркнул, что считает своим долгом поддерживать людей, которые верят в Россию. При этом он признался, что ему было тревожно ехать в ДНР.

«Мне было понятно, что известные артисты, которые едут в Луганскую и Донецкую республики, являются желаемой целью для ВСУ. Но даже осознавая все возможные риски, я все равно поехал — чтобы помочь и поддержать», — рассказал актер.

Дюжев часто высказывал свое глубокое уважение к участникам спецоперации и выражал искреннюю любовь к России.

«Я могу сказать, что люблю свою страну, не сомневаюсь в правильности ее решений, я уважаю своего любимого президента Владимира Владимировича Путина и вижу стратегию, которую он предлагает. Я вижу кабинет министров, который заодно с нашим президентом, я вижу, что качество жизни улучшилось. И, как говорил Асадов, „моя родина никого нигде не унижала“», — сказал он.

Читайте также:

«Секретная папка», мошенники, песни Пугачевой: как живет SHAMAN

«Секретная папка» и некие фамилии: SHAMAN готовится раскрыть тайну, дата

«Сложно быть тайной организацией»: Птаха о масонстве, «Касте» и вере в Бога