Монастырь, розыск из-за долгов, отношение к Путину: как живет Дмитрий Дюжев

Заслуженный артист России Дмитрий Дюжев прославился благодаря съемкам в сериале «Бригада». Чем он сейчас занимается, что известно о его личной жизни и мнении о спецоперации?

Чем известен Дюжев

Дмитрий Дюжев родился 9 июля 1978 года в Астрахани. Окончил ГИТИС. Артист признавался, что в начале карьеры хотел уйти в монастырь после того, как от лейкемии умерла его младшая сестра Анастасия, а позднее скончались отец и мать.

Дебют Дюжева в кино состоялся в 2000 году в российской драме «24 часа» и голливудском фильме «Изгой», где он снимался в массовке. Наибольшую популярность актеру принесла роль Космоса в сериале «Бригада». Также он снимался в лентах «Жмурки», «Каникулы строгого режима», «В зоне доступа любви», «Хождение по мукам», «Тобол», «Мертвые души», «Бременские музыканты» и других. В 2024 году исполнил роль бывшего американского президента Джо Байдена в сериале «Гудбай». На настоящий момент в его фильмографии около 90 работ.

Дюжев с 2008 года состоит в браке с Татьяной Зайцевой. Они познакомились в 2006 году на концерте певицы Мадонны. Пара воспитывает двоих сыновей — Ивана и Дмитрия.

Как Дюжев относится к СВО и Путину

Дмитрий Дюжев поддерживает проведение спецоперации. В 2022 году он принял участие в митинге-концерте «Zа Россию!» в Санкт-Петербурге и в фестивале «Дни России в Донбассе». Артист заявил, что считает своим долгом поддерживать людей, которые верят в РФ. При этом он не стал скрывать, что ему было страшно ехать в ДНР.

«Мне было понятно, что известные артисты, которые едут в Луганскую и Донецкую республики, являются желаемой целью для ВСУ. Но даже осознавая все возможные риски, я все равно поехал — чтобы помочь и поддержать», — рассказал актер.

Дмитрий Дюжев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дюжев неоднократно говорил, что с большим уважением относится к участникам спецоперации, и признавался в любви России.

«Я могу сказать, что люблю свою страну, не сомневаюсь в правильности ее решений, я уважаю своего любимого президента Владимира Владимировича Путина и вижу стратегию, которую он предлагает. Я вижу кабинет министров, который заодно с нашим президентом, я вижу, что качество жизни улучшилось. И, как говорил Асадов: „Моя родина никого нигде не унижала“», — сказал он ТАСС.

За что Дюжева разыскивали приставы

В июне 2024 года, по данным Telegram-канала «Звездач», Дмитрий Дюжев попал в список должников за неуплату за газ и электроэнергию. Артист, как сообщает источник, был должен около 23 тысяч рублей, также у него нашли задолженность в 21 тысячу рублей за ЖКХ.

«Приставы разыскивают Дмитрия Дюжева из-за долга по ЖКХ. Всего Дюжев обязан выплатить приставам чуть больше 44 тысяч рублей», — говорилось в сообщении канала.

В августе текущего года стало известно, что приставы не смогли взыскать задолженность с актера.

Чем сейчас занимается Дюжев

Дмитрий Дюжев продолжает творческую деятельность. Он играет в спектаклях «Скамейка» и «Евгений Онегин», а также снимается в кино.

В мае с ним в главной роли состоялась премьера фильма «Алдан», который стал первым межрегиональным проектом Якутии и Запорожской области.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 сентября: где сбои в РФ

Роман с Акиньшиной и возвращение в кино: как живет актер Данила Козловский

Дикие снегопады и лютый холод до -35? Погода в Москве зимой: чего ждать