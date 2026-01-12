Уязвимые категории российских пенсионеров получат двойные выплаты

Ряд категорий российских пенсионеров имеет право на значительное увеличение фиксированной выплаты, заявил РИА Новости депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР). Речь идет о двойном размере базовой части пенсии, которая положена гражданам старше 80 лет и инвалидам I группы.

С 80 лет и при инвалидности I группы фиксированная выплата учитывается в двойном размере, то есть 19 169,38 рубля, дальше применяются районные надбавки при наличии права, — пояснил парламентарий.

Панеш также добавил, что с 2026 года надбавка по уходу составит 1413,86 рубля. Кроме того, размер выплаты увеличивается при наличии иждивенцев: на треть за каждого, но не более чем на трех.

Ранее сообщалось, что россияне, у которых не хватает стажа или пенсионных баллов для оформления страховой пенсии по старости, могут восполнить недостающие показатели за деньги. Член комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе законопроектов Евгений Машаров уточнил, что с 1 января 2026 года стоимость одного пенсионного балла достигнет 65,6 тыс. рублей.