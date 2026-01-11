Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 09:02

Названа стоимость пенсионного балла в 2026 году

Юрист Машаров: стоимость пенсионного балла в 2026 году составит 65,6 тыс. рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россияне, у которых не хватает стажа или пенсионных баллов для оформления страховой пенсии по старости, могут восполнить недостающие показатели за деньги, рассказал член комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе законопроектов Евгений Машаров. В беседе с ТАСС он пояснил, что с 1 января 2026 года стоимость одного пенсионного балла достигнет 65,6 тыс. рублей.

С 1 января 2026 года стоимость покупки одного пенсионного балла возросла и составила 65 600 рублей, — сказал он.

Машаров напомнил, что для назначения пенсии по старости необходимо минимум 30 пенсионных баллов и не менее 15 лет стажа. Приобрести можно не более половины требуемого стажа, то есть максимум 7,5 года из 15. В 2026 году разрешено приобрести не более 8,7 балла.

Ранее зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР) рассказал, что средний размер страховой пенсии по старости в 2026 году составит более 27 тыс. рублей в месяц. По его словам, расчеты Социального фонда уже произведены.

До этого финансист Юлия Кузнецова заявила, что россиянам следует создать финансовую подушку к старости, поскольку именно эти сбережения позволят закрыть им все потребности. Она отметила, что формальный минимум накопленных пенсионных баллов в 30 ИПК не обеспечивает прожиточного минимума.

пенсия
пенсионные баллы
Россия
финансы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генконсульство на Пхукете прокомментировало гибель россиянки
Раскрыто, могут ли передать квартиру в отсутствие Долиной
В Красноярском крае назвали точное место пропажи Усольцевых
Страна ЕС отказала Киеву в военной помощи
Несколько петербуржцев остались без «колес» из-за пожара
Российский хоккеист вошел в топ-10 игроков в истории НХЛ
Названы главные тенденции туристического рынка России в 2026 году
Девять человек пострадали в ДТП на трассе в Карелии
В Европе обеспокоены молчанием НАТО на фоне слов Трампа о Гренландии
Юрист раскрыл, имела ли Долина право уехать за границу
Глава «банды амазонок» задолжала потерпевшим круглую сумму
Россия вошла в тройку крупнейших экспортеров удобрений в США
Жителей Сент-Луиса попросили держать ухо востро из-за неуловимых обезьян
Легкий рецепт низкокалорийного второго: брокколи и тофу за 15 минут
Зеленского обвинили в безумных экспериментах над киевлянами
Уход иностранных брендов дал скачок российскому fashion-рынку
«Делали вид»: в Швейцарии раскрыли, как лидеры ЕС загнали себя в тупик
Ирина Шейк снялась в прозрачной простыне для легендарного фотокалендаря
СК не смог выйти на связь с сыном и экс-женой Усольцева
Немцы стали задумываться о переезде в поисках лучшей жизни
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке
Общество

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине
Европа

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.