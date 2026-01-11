Названа стоимость пенсионного балла в 2026 году Юрист Машаров: стоимость пенсионного балла в 2026 году составит 65,6 тыс. рублей

Россияне, у которых не хватает стажа или пенсионных баллов для оформления страховой пенсии по старости, могут восполнить недостающие показатели за деньги, рассказал член комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе законопроектов Евгений Машаров. В беседе с ТАСС он пояснил, что с 1 января 2026 года стоимость одного пенсионного балла достигнет 65,6 тыс. рублей.

С 1 января 2026 года стоимость покупки одного пенсионного балла возросла и составила 65 600 рублей, — сказал он.

Машаров напомнил, что для назначения пенсии по старости необходимо минимум 30 пенсионных баллов и не менее 15 лет стажа. Приобрести можно не более половины требуемого стажа, то есть максимум 7,5 года из 15. В 2026 году разрешено приобрести не более 8,7 балла.

Ранее зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР) рассказал, что средний размер страховой пенсии по старости в 2026 году составит более 27 тыс. рублей в месяц. По его словам, расчеты Социального фонда уже произведены.

До этого финансист Юлия Кузнецова заявила, что россиянам следует создать финансовую подушку к старости, поскольку именно эти сбережения позволят закрыть им все потребности. Она отметила, что формальный минимум накопленных пенсионных баллов в 30 ИПК не обеспечивает прожиточного минимума.