Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 15 марта: инфографика

В ночь на 15 марта Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 170 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В период с 21:00 14 марта до 07:00 15 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Тверской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской областей, Краснодарского края, республиками Адыгея, Крым, акваторией Черного моря и Московского региона, в том числе 20 БПЛА, летевших на Москву», — сообщили в оборонном ведомстве.