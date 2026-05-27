27 мая 2026 в 09:25

Путин поздравил мусульман России с Курбан-байрамом

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с Курбан-байрамом. Он отметил, что этот праздник обращает верующих к истокам ислама, призывает к милосердию и благочестию. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Поздравляю мусульман России с Курбан-байрамом. Следуя заветам и многовековым традициям предков, вы широко отмечаете этот древний праздник, который обращает верующих к истокам ислама, призывает к добру и справедливости, милосердию и благочестию, — отметил глава государства.

Мусульманские организации активно участвуют в общественной и культурной жизни страны, а также уделяют большое внимание укреплению семейных ценностей, воспитанию подрастающего поколения и реализации социально значимых инициатив, уточнил Путин. Он пожелал верующим здоровья, успехов и всего наилучшего.

Ранее сообщалось, что в Москве 27 мая ограничат движение транспорта в связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Курбан-байрама. Так, в указанный день проезд будет временно заблокирован на нескольких улицах в Центральном, Западном и Северо-Восточном административных округах.

