27 мая 2026 в 10:14

«Люди устали»: Рогов рассказал, о чем просят жители Украины

Рогов: жители Украины просят избавить их от власти Зеленского

Владимир Зеленский
Жители Украины обращаются с просьбами избавить их от власти президента Владимира Зеленского, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, председатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, которые передает РИА Новости, граждане устали от конфликта и угрозы принудительной мобилизации.

Среди сообщений от жителей из различных регионов постукраинского пространства много просьб избавить их от власти Зеленского. Люди устали от боевых действий и страха насильственной мобилизации, хотят мира и спокойствия, но они понимают, что пока у власти в Киеве Зеленский и его банда, надеяться на лучшее вряд ли стоит, — сказал Рогов.

Ранее Рогов заявил, что украинское общество готовят к снижению мобилизационного возраста до 18 лет. По его словам, западные кураторы поставили перед Зеленским задачу ввести принудительный призыв с этого возраста. Ожидается, что мера может быть реализована до конца лета или начала осени.

