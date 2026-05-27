Обезумевшая собака чуть не отгрызла ногу мальчику в Перми

Овчарка оторвала мышцу ноги 12-летнему школьнику в Перми

Овчарка оторвала икроножную мышцу 12-летнему ребенку в Перми, сообщает 59.RU. Мальчик катался с друзьями на велосипеде и заехал на пустырь, где одна из трех собак на длинных цепях набросилась на него и вцепилась в ногу. Пострадавшего госпитализировали в экстренную хирургию, ему сделали операцию, но ткани приживаются плохо, не исключена пластика.

Хозяин собак, по словам очевидцев, не вызвал медиков, вместо этого он нецензурно оскорблял детей и кричал, что это частная территория, на которую заходить запрещено. Свой поступок он объяснил тем, что подростки якобы дразнили животных. Мать мальчика уверена, что мужчина обманывает.

Ранее пресс-служба регионального управления Следственного комитета сообщила, что собака напала на школьницу в городе Бор Нижегородской области. Инцидент произошел в сквере, когда 13-летняя девочка попыталась погладить животное с разрешения хозяйки.

Кроме того, бультерьер набросился на 12-летнюю школьницу на улице Юности в Нижнекамске. Бойцовская собака оторвала девочке ухо и изувечила лицо.

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
