Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 11:35

Хинштейн назвал число раненных в результате атаки ВСУ на Курскую область

Хинштейн: четверо мирных жителей получили ранения после атаки ВСУ под Курском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Четыре жителя Курской области получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины на приграничные районы, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, все пострадавшие госпитализированы. Также удар ВСУ повредил два автомобиля, добавил глава области.

Четверо мирных жителей ранены в курском приграничье. В результате удара ранены четверо мужчин. У троих множественные осколочные ранения, у одного — акубаротравма. Они доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая помощь. Желаю скорейшего выздоровления! — написал Хинштейн.

Ранее губернатор сообщил, что за минувшие сутки в Курской области был сбит 51 украинский беспилотник, а также зафиксировано 82 артиллерийских обстрела отселенных районов. Кроме того, в Рыльске атакована неработающая заправка, где повреждены фасад и окна.

Прежде губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на 27 мая военные и мобильные группы ПВО отражали комбинированную украинскую атаку. Сбиты более 20 дронов и, предположительно, ракеты Storm Shadow. По словам Развожаева, пострадавших нет.

Регионы
ВСУ
Александр Хинштейн
Курская область
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо число разыскиваемых иностранных наемников
В Госдуме придумали, как усилить безопасность туристов на курортах России
Режим ЧС в Таганроге: ракетный удар ВСУ 27 мая, сколько жертв, куда попали
Адвокат ответил, могут ли осужденной за кальян на куличе скостить срок
Следствие назвало новую причину обрушения дома в Липецке
В Минздраве России раскритиковали реакцию ВОЗ на удары ВСУ по медобъектам
Минобороны России объяснило важность освобождения Воздвиженки
Ушла из жизни супруга звезды сериалов «Сваты» и «Кухня»
На российской границе усилили контроль из-за опасной болезни
В Госдуме отметили, как проверить наличие задолженностей по ЖКХ
Немецкий Leopard не выдержал натиска российской армии в зоне СВО
Наступление ВС России на Харьков 27 мая: ТОС выжигают наемников, Купянск
Средства ПВО России за сутки сбили 285 беспилотников
Российские военные поразили «кузницу» ВСУ
Врач назвала наиболее частые причины выпадения волос
Сын Александра Лыкова рассказал, как совмещает работу и личную жизнь
Песков раскрыл, чем Россия помогает Армении за свой счет
«Особые отношения»: Песков о сотрудничестве Путина и Токаева
Военэксперт усмотрел американский след в глубинных атаках ВСУ на Россию
Песков объяснил, почему Армении выгоднее оставаться в составе ЕАЭС
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.