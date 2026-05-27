Хинштейн назвал число раненных в результате атаки ВСУ на Курскую область Хинштейн: четверо мирных жителей получили ранения после атаки ВСУ под Курском

Четыре жителя Курской области получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины на приграничные районы, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, все пострадавшие госпитализированы. Также удар ВСУ повредил два автомобиля, добавил глава области.

Четверо мирных жителей ранены в курском приграничье. В результате удара ранены четверо мужчин. У троих множественные осколочные ранения, у одного — акубаротравма. Они доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая помощь. Желаю скорейшего выздоровления! — написал Хинштейн.

Ранее губернатор сообщил, что за минувшие сутки в Курской области был сбит 51 украинский беспилотник, а также зафиксировано 82 артиллерийских обстрела отселенных районов. Кроме того, в Рыльске атакована неработающая заправка, где повреждены фасад и окна.

Прежде губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на 27 мая военные и мобильные группы ПВО отражали комбинированную украинскую атаку. Сбиты более 20 дронов и, предположительно, ракеты Storm Shadow. По словам Развожаева, пострадавших нет.