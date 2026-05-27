Психолог перечислил игры, которые вредны для детской психики

Реалистичные игры с глубоким погружением вредят детской психике, рассказал aif.ru практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс. Он отметил, что увлечение такими играми может быть схоже с наркотической зависимостью.

Появились 3D-, 4D-игры, которые детей все сильнее утаскивают в эту виртуальную реальность. По большому счету к любой компьютерной или телефонной игре мозг относится почти как к галлюцинации. Он начинает жить и взаимодействовать с образами, которых на самом деле не существует, — рассказал Хорс.

Психолог подчеркнул, что длительное пребывание в виртуальном пространстве отключает рациональное мышление. По его словам, игры могут быть безвредными при дозированном применении.

Ранее детский психолог Наталья Наумова рассказала, что для ребенка со здоровой психикой и насыщенной жизнью камень-питомец станет безопасной игрушкой. Она отметила, что проблемы могут начаться, если ребенок замыкается в себе.