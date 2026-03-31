Психолог оценила безопасность камней-питомцев для детей

Для ребенка со здоровой психикой и насыщенной жизнью камень-питомец станет безопасной игрушкой, рассказала «Москве 24» детский психолог Наталья Наумова. Она отметила, что проблемы могут начаться, если ребенок замыкается в себе.

Одно дело, когда, помимо игр с таким «питомцем», есть другая жизнь (общение с друзьями, родными, хобби, интересы), и совсем другое, когда ребенок начинает зацикливаться и взаимодействие с таким «другом» занимает большую часть времени. Из тревожных знаков, на которые также стоит обратить внимание, — стремление чаще уединяться в комнате, минимизация коммуникаций, потеря интереса к умственной и физической активности, — рассказала Наумова.

Психолог подчеркнула, что такое поведение может говорить о проблемах коммуникации. По ее словам, дети могут проявлять интерес к таким игрушкам из-за желания завести настоящего питомца или просто следовать трендам в соцсетях.

Ранее руководитель сети школ робототехники Николай Пак рассказал, что видеоигры помогают детям безопасно высвободить агрессию. По его словам, так работают все активности с соревновательным элементом, в том числе шахматы.