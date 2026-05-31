Более 10 человек пострадали во время беспорядков в Париже

Не менее 11 человек пострадали во время беспорядков в Париже после победы ПСЖ

Не менее 11 человек пострадали во время беспорядков в Париже после победы футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов, сообщила газета Figaro со ссылкой на источники. Уточняется, что среди раненых семь полицейских.

По информации журналистов, один человек получил ножевое ранение, а второй попал в реанимацию с остановкой сердца после того, как оказался в реке Сене. Еще двое пострадали в ДТП, их машина врезалась в бетонное ограждение.

Ранее сообщалось, что беспорядки, вспыхнувшие во Франции после победы ФК ПСЖ, привели к массовым задержаниям. По данным радиостанции RMC Sport со ссылкой на полицию, уже по всей стране задержали 326 человек. Финальный матч прошел в 30 мая в Будапеште, где ПСЖ обыграл «Арсенал» и второй раз подряд завоевал трофей.

До этого стало известно, что парижские бизнесмены и предприниматели готовились к беспорядкам на фоне финала Лиги чемпионов между ПСЖ и «Арсеналом». На улицах города были установлены металлические сетки вокруг витрин бутиков и входов в торговые центры.