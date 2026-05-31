ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 12:51

«Государство-террорист»: Мирошник заявил об угрозе для ЕС со стороны Киева

Мирошник: удары ВСУ по ЗАЭС угрожают Европе

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Киев своими атаками на атомные объекты создает угрозу и для европейских стран, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире «Соловьев live» для ИС «Вести». В этой связи он назвал Украину государством-террористом.

Сегодня Украина — это государство-террорист, причем государство, которое заходит уже «за флажки». [Бьет там], где используются те технологии, которые, скажем, чреваты последствиями практически для всех стран. И это затрагивает уже жизни миллионов людей. В том числе европейские и другие страны, — сказал он.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что удар беспилотника по машинному залу шестого блока Запорожской АЭС стал первым целенаправленным попаданием в основную инфраструктуру станции. Поскольку дрон управлялся по оптоволокну, это исключает случайность, подчеркнул он. Украинские войска, добавил Лихачев, переходят уже не красные линии, а все мыслимые границы разума.

Кроме того, директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина подчеркнула, что удар по Запорожской АЭС может повлечь последствия, выходящие за пределы вооруженного противостояния. Причем даже если прямой целью атаки не было разрушение ключевых систем станции, отметила она.

Власть
Запорожская область
Родион Мирошник
ВСУ
ЗАЭС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Францию заинтересовали разведданные Норвегии о России и Арктике
Мирошник назвал ответственного за атаки на ЗАЭС
Силы ПВО РФ уничтожили и перехватили более 2200 БПЛА
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.