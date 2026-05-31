«Государство-террорист»: Мирошник заявил об угрозе для ЕС со стороны Киева Мирошник: удары ВСУ по ЗАЭС угрожают Европе

Киев своими атаками на атомные объекты создает угрозу и для европейских стран, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире «Соловьев live» для ИС «Вести». В этой связи он назвал Украину государством-террористом.

Сегодня Украина — это государство-террорист, причем государство, которое заходит уже «за флажки». [Бьет там], где используются те технологии, которые, скажем, чреваты последствиями практически для всех стран. И это затрагивает уже жизни миллионов людей. В том числе европейские и другие страны, — сказал он.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что удар беспилотника по машинному залу шестого блока Запорожской АЭС стал первым целенаправленным попаданием в основную инфраструктуру станции. Поскольку дрон управлялся по оптоволокну, это исключает случайность, подчеркнул он. Украинские войска, добавил Лихачев, переходят уже не красные линии, а все мыслимые границы разума.

Кроме того, директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина подчеркнула, что удар по Запорожской АЭС может повлечь последствия, выходящие за пределы вооруженного противостояния. Причем даже если прямой целью атаки не было разрушение ключевых систем станции, отметила она.