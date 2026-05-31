Лукашенко сделал жесткое предупреждение Армении

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Армению с осторожностью подходить к выбору дальнейшего пути развития между ЕАЭС и Европейским союзом, предупредив о риске повторения украинского сценария. По словам Лукашенко, которые приводит БелТА, ситуация на Украине в свое время развивалась похожим образом.

Армянам надо быть очень аккуратными, чтобы, упаси Господь, не повторить то, что произошло на Украине, — сказал он.

Армении, которая недавно вышла из военного конфликта, важно не допустить осложнения положения, отметил Лукашенко. Он подчеркнул, что спешка в принятии решений может привести к тяжелым последствиям.

Белорусский лидер также отметил, что окончательное решение должно оставаться за народом Армении. По его словам, в случае выражения народной воли Минск примет любой выбор Еревана.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в случае выхода Армении из Евразийского экономического союза страна потеряет доступ к соглашениям о свободной торговле, действующим в рамках объединения. РФ будет вынуждена свернуть всю работу в экономической сфере, связанную с интеграционными процессами с Ереваном, отметил российский лидер.