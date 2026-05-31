ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 13:12

Лукашенко сделал жесткое предупреждение Армении

Лукашенко предупредил Армению о риске повторить украинский сценарий

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Армению с осторожностью подходить к выбору дальнейшего пути развития между ЕАЭС и Европейским союзом, предупредив о риске повторения украинского сценария. По словам Лукашенко, которые приводит БелТА, ситуация на Украине в свое время развивалась похожим образом.

Армянам надо быть очень аккуратными, чтобы, упаси Господь, не повторить то, что произошло на Украине, — сказал он.

Армении, которая недавно вышла из военного конфликта, важно не допустить осложнения положения, отметил Лукашенко. Он подчеркнул, что спешка в принятии решений может привести к тяжелым последствиям.

Белорусский лидер также отметил, что окончательное решение должно оставаться за народом Армении. По его словам, в случае выражения народной воли Минск примет любой выбор Еревана.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в случае выхода Армении из Евразийского экономического союза страна потеряет доступ к соглашениям о свободной торговле, действующим в рамках объединения. РФ будет вынуждена свернуть всю работу в экономической сфере, связанную с интеграционными процессами с Ереваном, отметил российский лидер.

Европа
Белоруссия
Александр Лукашенко
Армения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
В центре Еревана прошел многотысячный митинг оппозиционного блока «Армения»
Число пострадавших после атаки ВСУ на Геническ увеличилось
Трагедия на трассе под Пермью унесла жизни четырех человек
Ученые сообщили о прорыве в лечении рака
В Брянской области ранен сотрудник скорой помощи после атаки ВСУ
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.