Почему не работает Telegram сегодня, 31 мая: замедление, заблокируют ли

Сегодня, 31 мая, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что об этом известно, в чем причины?

Где не работает Telegram 31 мая

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в воскресенье, 31 мая, пользователи Telegram продолжают сталкиваться с массовыми сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений и фото и видео.

Порядка 30% жалоб на сбои в работе Telegram 31 мая приходятся на Москву, 9% — на Калужскую область, 7% — на Санкт-Петербург и Приморский край, 5% — на Московскую область, 4% — на Ивановскую, Ленинградскую, Липецкую, Новосибирскую, Самарскую, Ульяновскую, Челябинскую, Волгоградскую области и Красноярский край, 2% — на Вологодскую, Омскую области и Чувашию.

Почему не работает Telegram 31 мая

В начале года Роскомнадзор ввел ограничения в отношении Telegram по причине нарушения российского законодательства в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству и пресечения экстремизма и терроризма.

Глава Минцифры Максут Шадаев в начале 2026 года пояснил, что замедление Telegram осуществляется на основе федерального законодательства. Он также напомнил, что мессенджер игнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации.

Заблокируют ли Telegram в России, когда

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Telegram должен выполнить положения российского законодательства и «быть на гибком контакте» с властями, чтобы избежать блокировки.

«Выполнить положения законодательства Российской Федерации, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят», — сказал он РИА Новости.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов отметил, что в случае блокировки Telegram «сидеть» в мессенджере без проблем не удастся, так как обходы также «подожмут».

«Я уверен, что у Роскомнадзора есть технические возможности отслеживать VPN-трафик. У меня лично такое мнение есть, что они могут отслеживать VPN-трафик. Они просто потихоньку начнут его поджимать. И у вас Telegram будет так же „тупить“ и через VPN», — уточнил он.

Зампред думского комитета по экономической политике Михаил Делягин допустил возможность блокировки Telegram в РФ. Он считает, что доступ к мессенджеру может быть ограничен «по системе YouTube» к сентябрю 2026 года, когда в России пройдут выборы в Госдуму.

