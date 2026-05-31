31 мая 2026 в 14:17

Погода в Москве в понедельник, 1 июня: легкие осадки, туманы и тепло до +21

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Москве и Московской области завтра, 1 июня, ожидаются кратковременные дожди, сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с NEWS.ru. Что еще известно о погоде в столичном регионе и Санкт-Петербурге на понедельник?

Какая погода будет в Москве 1 июня

По словам Татьяны Поздняковой, в понедельник, 1 июня, ожидаются небольшие осадки и комфортная температура воздуха в Москве.

«Ночью существенных осадков не ожидается, а днем есть вероятность кратковременных дождей. 1–2 июня в столичном регионе еще возможны осадки. Потом атмосферное давление вырастет, и погоду будет определять либо периферия антициклона, либо барическая седловина. Поэтому 3 июня температурный фон в регионе выйдет на норму. Минимальная температура будет в пределах +8–13 градусов, дневная температура составит +17–22 градуса. Так что можно сказать, что лето к концу первой пятидневки июня вернется в столицу», — отметила она.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что столбики термометров в российской столице в понедельник поднимутся до +19 градусов.

«Первые двое суток все еще пройдут под влиянием тыла североатлантического циклона. Из-за облаков будет неуверенно выглядывать солнце, в понедельник ночью +5–8 градусов, днем местами возможен небольшой дождь. Температура — от +16 до +19 градусов», — уточнил синоптик.

По данным метеоцентров, в ночь на 1 июня Москва окажется в промежуточном барическом гребне. Циклон, отвечавший за воскресные ливни, окончательно сместится к Уралу, уступая место скандинавскому антициклону. Атмосферное давление начнет уверенно расти и достигнет отметки 750–753 мм ртутного столба, что является климатической нормой для этого дня. Небо ночью прояснится. Столбики термометров в Москве опустятся до +11 градусов. Местами у водоемов возможны легкие туманы, которые быстро рассеются с восходом солнца.

Утро понедельника будет солнечным и тихим. Ветер сменит направление с порывистого юго-западного на спокойный северо-западный, его скорость не превысит 3–7 м/с. К 9 часам утра воздух прогреется до +15–17 градусов, влажность упадет до комфортных 55–65%. Днем Москва окажется в идеальных условиях для умеренного летнего тепла. Максимальная температура составит +21 градус, что на 1–2 градуса выше многолетней нормы для первого дня лета. Осадков синоптики не прогнозируют.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 1 июня

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что погода существенно улучшится в ближайшие дни.

«На следующей неделе будем отогреваться, подсыхать и наслаждаться погодой. Осадков по всему региону будет уже мало, только в отдельные дни, ветер преимущественно слабый. Температура воздуха продолжит повышаться, в начале недели днем — от +15 до +20 градусов», — пояснил метеоролог.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 июня в Северной столице воздух в дневные часы прогреется до +16 градусов.

«1 июня облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер ночью переменный, днем северных направлений слабый. Температура днем — от +16 до +18 градусов. Температура воздуха ночью — от +8 до +10 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится», — говорится в прогнозе.

Иван Смирнов
