Аллергия в последний день весны: пыльца в Москве сегодня — 31 мая

Вот и наступил последний день весны. Очередной сезон подходит к концу, а вот аллергосезон идет в прежнем темпе. Рассказываем, как майская непогода повлияла на пылящие растения, и определяем уровень пыльцы в воздухе.

Пыльца в Москве сегодня

В воскресенье, 31 мая, воздух несколько потеплеет. Он прогреется до +16 градусов. При этом на хорошую погоду рассчитывать не приходится: синоптики обещают дождь с грозой и туман.

Прогноз пыльцы на 31 мая 2026 года

Пыльца в Москве сейчас находится по-прежнему в малой концентрации. Допыливают оставшиеся березы: концентрация этого аллергена составляет до 10 единиц на кубометр. Пылят также злаки — в том же объеме: до 10 частиц на кубометр.

В столице зацвели тополя. Осадки успешно прибивают большую часть пуха к земле. Но все же аллергикам стоит быть бдительными: пух тополя — отличный разносчик пыльцевых и грязевых частиц.

Поэтому:

не забывайте о влажной уборке дома и в офисе;

задумайтесь о приобретении очистителя воздуха (особенно для спальни);

обзаведитесь антипыльцевыми сетками на окнах.

