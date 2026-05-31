Россиян предупредили о появлении фальшивых «Белых списков»

Мошенники начали активно использовать поддельные «Белые списки» для фишинга, сообщила пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области. Злоумышленники создают фальшивые сайты, имитирующие перечень неблокируемых сервисов при отключении мобильного интернета.

В рамках мошеннической схемы злоумышленники направляют пользователям ссылки, якобы от банков или провайдеров. При перепроверке этих ссылок в поисковых системах пользователи попадают на поддельные ресурсы, которые мошенники выводят в топ выдачи.

Пользователи, следуя инструкциям, проверяют доступность сайта в этом фальшивом реестре, а получив «подтверждение», передают мошенникам данные от «Госуслуг» или банковские данные, — говорится в сообщении.

Необходимо помнить, что подлинный «Белый список» содержит перечень ресурсов и IP-адресов, которые не подлежат блокировке при сбоях мобильного интернета, и включает официальные сайты государственных органов и другие критически важные сервисы. Поэтому гражданам следует проявлять критичность к любым запросам о вводе персональных или чувствительных данных, чтобы избежать мошенничества.

Ранее телефонные мошенники под видом «службы домофона» обманули подростка из Москвы, выманив у него сумму в 16 млн рублей. Злоумышленники сначала выведали СМС-код, а затем запугали его вымышленным взломом аккаунта на «Госуслугах».