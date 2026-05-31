ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 02:59

Россиян предупредили о появлении фальшивых «Белых списков»

Мошенники начали использовать фейковые сервисы для кражи данных россиян

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Мошенники начали активно использовать поддельные «Белые списки» для фишинга, сообщила пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области. Злоумышленники создают фальшивые сайты, имитирующие перечень неблокируемых сервисов при отключении мобильного интернета.

В рамках мошеннической схемы злоумышленники направляют пользователям ссылки, якобы от банков или провайдеров. При перепроверке этих ссылок в поисковых системах пользователи попадают на поддельные ресурсы, которые мошенники выводят в топ выдачи.

Пользователи, следуя инструкциям, проверяют доступность сайта в этом фальшивом реестре, а получив «подтверждение», передают мошенникам данные от «Госуслуг» или банковские данные, — говорится в сообщении.

Необходимо помнить, что подлинный «Белый список» содержит перечень ресурсов и IP-адресов, которые не подлежат блокировке при сбоях мобильного интернета, и включает официальные сайты государственных органов и другие критически важные сервисы. Поэтому гражданам следует проявлять критичность к любым запросам о вводе персональных или чувствительных данных, чтобы избежать мошенничества.

Ранее телефонные мошенники под видом «службы домофона» обманули подростка из Москвы, выманив у него сумму в 16 млн рублей. Злоумышленники сначала выведали СМС-код, а затем запугали его вымышленным взломом аккаунта на «Госуслугах».

Россия
мошенники
Госуслуги
аферы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.