Гаджет, который может убить: как выбрать безопасный пауэрбанк и не сгореть

В России растет число случаев возгораний и взрывов пауэрбанков, которые приводят к серьезным ожогам владельцев. По словам экспертов, ЧП чаще всего происходят из-за недобросовестных производителей. Можно ли мочить зарядное устройство, почему его нельзя класть под подушку и как понять, что гаджет сломался, — в материале NEWS.ru.
Почему пауэрбанки взрываются
Ряд экспертов называют пауэрбанки бомбой замедленного действия. На днях в Сургуте из-за взрыва зарядного устройства загорелся лифт. Двери кабины своевременно открылись, поэтому пострадавшей удалось избежать серьезных травм.
Причина — в качестве устройств. Во многие недорогие китайские пауэрбанки стали чаще вставлять восстановленные и старые литийионные батарейки. Такие аккумуляторы сильнее нагреваются, быстрее вздуваются и могут войти в «тепловой разгон», считают специалисты.
Ранее в Москве 25-летняя девушка поставила пауэрбанк на зарядку и через 20 минут услышала громкий хлопок. Метнувшись на кухню, она увидела, что устройство разорвалось на части. Горящие фрагменты разлетелись по помещению и подожгли диван, а также пол. Москвичка получила ожоги рук.
Пауэрбанки — это, по сути, портативные химические реакторы с огромной плотностью энергии, рассказал NEWS.ru главный редактор издания Runet.News IT-эксперт Владимир Зыков. По его словам, в некоторых случаях устройство можно сравнить с пороховой бочкой.
«Как и любой реактор, они могут потерять контроль над реакцией. В таком случае произойдет возгорание или взрыв», — отметил специалист.
По словам председателя общественной организации «Гражданская безопасность» Сергея Гринина, чаще всего взрывы пауэрбанков происходят из-за того, что производитель экономит на защитных механизмах.
«Все аккумуляторы содержат более одного элемента напряжения. Внутри есть небольшая плата — балансир. При зарядке он распределяет токи по каждому элементу. Если балансир дешевый или вообще отсутствует, один элемент может перезаряжаться, а другой — недозаряжаться. Последний имеет больше всего шансов полыхнуть», — объяснил Гринин NEWS.ru.
Где нужно покупать пауэрбанки, чтобы избежать возгораний
Чаще всего взрываются те зарядные устройства, которые стоят слишком дешево, подчеркнул в беседе с NEWS.ru IT-эксперт Денис Кусков. Он посоветовал делать покупки в фирменных магазинах или на маркетплейсах с гарантией от производителя.
«Это должны быть торговые точки с качественным товаром, которые вы хорошо знаете. Можно пользоваться пауэрбанком без проблем три — пять лет. В гарантийном талоне обычно написан точный срок использования», — сказал собеседник.
Как безопасно пользоваться пауэрбанком
По словам опрошенных NEWS.ru экспертов, лучше всего покупать пауэрбанки в металлическом корпусе — это дает лучший теплоотвод. Не стоит оставлять зарядное устройство на солнце. Кусков напомнил, что при использовании пауэрбанка нужно соблюдать элементарные меры предосторожности.
- Лучше не оставлять пауэрбанк в сети из-за риска перегрева. Если он подключен на кухне, то вы можете споткнуться и разлить на него воду, что нежелательно.
- Пауэрбанк категорически нельзя мочить, особенно во время зарядки.
- Не стоит давать зарядное устройство маленьким детям.
- Старайтесь не ронять пауэрбанк. Скорее всего, ничего не произойдет, но от удара могут повредиться его аккумуляторы, что чревато возгоранием или даже взрывом.
- Нужно следить за чистотой разъема зарядного устройства. Если металлический предмет попадет в порт USB (например скрепка, проволока или другой объект), это может привести к короткому замыканию.
- Не используйте пауэрбанк в момент зарядки и не кладите его ночью под подушку из-за риска перегрева.
Как понять, что пауэрбанк неисправен
Визуально нельзя определить, что пауэрбанк неисправен, если только он не перегревается и из него не летят искры. По словам Зыкова, первым и самым явным признаком необратимых процессов является вздутие корпуса — использовать такое устройство нельзя.
«Пауэрбанк может среагировать на любое неосторожное физическое воздействие», — заключил Зыков.
Куда выбрасывать неисправный пауэрбанк
Выкидывать пауэрбанки в мусорный контейнер нельзя, сказал Гринин. По его словам, их нужно отправлять в контейнеры для батареек.
«Помимо того что эти устройства пожароопасные, они содержат в себе кучу агрессивных химических веществ. Одна солевая батарейка способна загрязнить вокруг себя несколько метров почвы», — объяснил эксперт.
