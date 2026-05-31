Гаджет, который может убить: как выбрать безопасный пауэрбанк и не сгореть

В России растет число случаев возгораний и взрывов пауэрбанков, которые приводят к серьезным ожогам владельцев. По словам экспертов, ЧП чаще всего происходят из-за недобросовестных производителей. Можно ли мочить зарядное устройство, почему его нельзя класть под подушку и как понять, что гаджет сломался, — в материале NEWS.ru.

Почему пауэрбанки взрываются

Ряд экспертов называют пауэрбанки бомбой замедленного действия. На днях в Сургуте из-за взрыва зарядного устройства загорелся лифт. Двери кабины своевременно открылись, поэтому пострадавшей удалось избежать серьезных травм.

Причина — в качестве устройств. Во многие недорогие китайские пауэрбанки стали чаще вставлять восстановленные и старые литийионные батарейки. Такие аккумуляторы сильнее нагреваются, быстрее вздуваются и могут войти в «тепловой разгон», считают специалисты.

Ранее в Москве 25-летняя девушка поставила пауэрбанк на зарядку и через 20 минут услышала громкий хлопок. Метнувшись на кухню, она увидела, что устройство разорвалось на части. Горящие фрагменты разлетелись по помещению и подожгли диван, а также пол. Москвичка получила ожоги рук.

Пауэрбанки — это, по сути, портативные химические реакторы с огромной плотностью энергии, рассказал NEWS.ru главный редактор издания Runet.News IT-эксперт Владимир Зыков. По его словам, в некоторых случаях устройство можно сравнить с пороховой бочкой.

«Как и любой реактор, они могут потерять контроль над реакцией. В таком случае произойдет возгорание или взрыв», — отметил специалист.

По словам председателя общественной организации «Гражданская безопасность» Сергея Гринина, чаще всего взрывы пауэрбанков происходят из-за того, что производитель экономит на защитных механизмах.

«Все аккумуляторы содержат более одного элемента напряжения. Внутри есть небольшая плата — балансир. При зарядке он распределяет токи по каждому элементу. Если балансир дешевый или вообще отсутствует, один элемент может перезаряжаться, а другой — недозаряжаться. Последний имеет больше всего шансов полыхнуть», — объяснил Гринин NEWS.ru.

Где нужно покупать пауэрбанки, чтобы избежать возгораний

Чаще всего взрываются те зарядные устройства, которые стоят слишком дешево, подчеркнул в беседе с NEWS.ru IT-эксперт Денис Кусков. Он посоветовал делать покупки в фирменных магазинах или на маркетплейсах с гарантией от производителя.

«Это должны быть торговые точки с качественным товаром, которые вы хорошо знаете. Можно пользоваться пауэрбанком без проблем три — пять лет. В гарантийном талоне обычно написан точный срок использования», — сказал собеседник.

Как безопасно пользоваться пауэрбанком

По словам опрошенных NEWS.ru экспертов, лучше всего покупать пауэрбанки в металлическом корпусе — это дает лучший теплоотвод. Не стоит оставлять зарядное устройство на солнце. Кусков напомнил, что при использовании пауэрбанка нужно соблюдать элементарные меры предосторожности.

Лучше не оставлять пауэрбанк в сети из-за риска перегрева. Если он подключен на кухне, то вы можете споткнуться и разлить на него воду, что нежелательно.

Пауэрбанк категорически нельзя мочить, особенно во время зарядки.

Не стоит давать зарядное устройство маленьким детям.

Старайтесь не ронять пауэрбанк. Скорее всего, ничего не произойдет, но от удара могут повредиться его аккумуляторы, что чревато возгоранием или даже взрывом.

Нужно следить за чистотой разъема зарядного устройства. Если металлический предмет попадет в порт USB (например скрепка, проволока или другой объект), это может привести к короткому замыканию.

Не используйте пауэрбанк в момент зарядки и не кладите его ночью под подушку из-за риска перегрева.

Как понять, что пауэрбанк неисправен

Визуально нельзя определить, что пауэрбанк неисправен, если только он не перегревается и из него не летят искры. По словам Зыкова, первым и самым явным признаком необратимых процессов является вздутие корпуса — использовать такое устройство нельзя.

«Пауэрбанк может среагировать на любое неосторожное физическое воздействие», — заключил Зыков.

Куда выбрасывать неисправный пауэрбанк

Выкидывать пауэрбанки в мусорный контейнер нельзя, сказал Гринин. По его словам, их нужно отправлять в контейнеры для батареек.

«Помимо того что эти устройства пожароопасные, они содержат в себе кучу агрессивных химических веществ. Одна солевая батарейка способна загрязнить вокруг себя несколько метров почвы», — объяснил эксперт.

