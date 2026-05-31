ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 02:00

Гаджет, который может убить: как выбрать безопасный пауэрбанк и не сгореть

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В России растет число случаев возгораний и взрывов пауэрбанков, которые приводят к серьезным ожогам владельцев. По словам экспертов, ЧП чаще всего происходят из-за недобросовестных производителей. Можно ли мочить зарядное устройство, почему его нельзя класть под подушку и как понять, что гаджет сломался, — в материале NEWS.ru.

Почему пауэрбанки взрываются

Ряд экспертов называют пауэрбанки бомбой замедленного действия. На днях в Сургуте из-за взрыва зарядного устройства загорелся лифт. Двери кабины своевременно открылись, поэтому пострадавшей удалось избежать серьезных травм.

Причина — в качестве устройств. Во многие недорогие китайские пауэрбанки стали чаще вставлять восстановленные и старые литийионные батарейки. Такие аккумуляторы сильнее нагреваются, быстрее вздуваются и могут войти в «тепловой разгон», считают специалисты.

Ранее в Москве 25-летняя девушка поставила пауэрбанк на зарядку и через 20 минут услышала громкий хлопок. Метнувшись на кухню, она увидела, что устройство разорвалось на части. Горящие фрагменты разлетелись по помещению и подожгли диван, а также пол. Москвичка получила ожоги рук.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пауэрбанки — это, по сути, портативные химические реакторы с огромной плотностью энергии, рассказал NEWS.ru главный редактор издания Runet.News IT-эксперт Владимир Зыков. По его словам, в некоторых случаях устройство можно сравнить с пороховой бочкой.

«Как и любой реактор, они могут потерять контроль над реакцией. В таком случае произойдет возгорание или взрыв», — отметил специалист.

По словам председателя общественной организации «Гражданская безопасность» Сергея Гринина, чаще всего взрывы пауэрбанков происходят из-за того, что производитель экономит на защитных механизмах.

«Все аккумуляторы содержат более одного элемента напряжения. Внутри есть небольшая плата — балансир. При зарядке он распределяет токи по каждому элементу. Если балансир дешевый или вообще отсутствует, один элемент может перезаряжаться, а другой — недозаряжаться. Последний имеет больше всего шансов полыхнуть», — объяснил Гринин NEWS.ru.

Где нужно покупать пауэрбанки, чтобы избежать возгораний

Чаще всего взрываются те зарядные устройства, которые стоят слишком дешево, подчеркнул в беседе с NEWS.ru IT-эксперт Денис Кусков. Он посоветовал делать покупки в фирменных магазинах или на маркетплейсах с гарантией от производителя.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Это должны быть торговые точки с качественным товаром, которые вы хорошо знаете. Можно пользоваться пауэрбанком без проблем три — пять лет. В гарантийном талоне обычно написан точный срок использования», — сказал собеседник.

Как безопасно пользоваться пауэрбанком

По словам опрошенных NEWS.ru экспертов, лучше всего покупать пауэрбанки в металлическом корпусе — это дает лучший теплоотвод. Не стоит оставлять зарядное устройство на солнце. Кусков напомнил, что при использовании пауэрбанка нужно соблюдать элементарные меры предосторожности.

  • Лучше не оставлять пауэрбанк в сети из-за риска перегрева. Если он подключен на кухне, то вы можете споткнуться и разлить на него воду, что нежелательно.
  • Пауэрбанк категорически нельзя мочить, особенно во время зарядки.
  • Не стоит давать зарядное устройство маленьким детям.
  • Старайтесь не ронять пауэрбанк. Скорее всего, ничего не произойдет, но от удара могут повредиться его аккумуляторы, что чревато возгоранием или даже взрывом.
  • Нужно следить за чистотой разъема зарядного устройства. Если металлический предмет попадет в порт USB (например скрепка, проволока или другой объект), это может привести к короткому замыканию.
  • Не используйте пауэрбанк в момент зарядки и не кладите его ночью под подушку из-за риска перегрева.

Как понять, что пауэрбанк неисправен

Визуально нельзя определить, что пауэрбанк неисправен, если только он не перегревается и из него не летят искры. По словам Зыкова, первым и самым явным признаком необратимых процессов является вздутие корпуса — использовать такое устройство нельзя.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Пауэрбанк может среагировать на любое неосторожное физическое воздействие», — заключил Зыков.

Куда выбрасывать неисправный пауэрбанк

Выкидывать пауэрбанки в мусорный контейнер нельзя, сказал Гринин. По его словам, их нужно отправлять в контейнеры для батареек.

«Помимо того что эти устройства пожароопасные, они содержат в себе кучу агрессивных химических веществ. Одна солевая батарейка способна загрязнить вокруг себя несколько метров почвы», — объяснил эксперт.

Читайте также:

Можно ли пить воду из-под крана в России: разбираемся с экспертами

Клещи в Москве и Подмосковье в 2026-м: где их больше всего, как защититься

Сорняк-убийца: борщевик оккупирует огороды — чем опасен, как избавиться

Стресс, потеря работы, все бесит: что такое депрессия и как с ней бороться

В России создали чудо-лекарство от мигрени: когда оно появится в аптеках

Общество
зарядки
безопасность
техника
эксперты
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.