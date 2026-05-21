Утюг оставил противный блеск на одежде: домашний трюк спасает вещь за пару минут

Знакомая ситуация: спешка, горячий утюг — и вдруг на ткани появляется неприятный блестящий след. Особенно часто такое случается с темной одеждой, синтетикой и костюмными тканями. На первый взгляд кажется, что вещь испорчена окончательно, но есть простой способ вернуть ей нормальный вид без химчистки.

Для этого не понадобятся дорогие средства. Достаточно обычной кухонной губки с жесткой стороной или кусочка грубой ткани, который найдется почти в каждом доме.

Блеск появляется из-за слишком высокой температуры: волокна ткани приминаются и начинают отражать свет иначе. Чтобы исправить проблему, нужно аккуратно потереть поврежденное место шероховатой стороной губки. Движения лучше делать в разные стороны — по вертикали, горизонтали и диагонали.

За счет легкого абразивного эффекта примятые волокна постепенно поднимаются, а ткань снова становится матовой. Особенно хорошо этот способ помогает на плотных темных вещах, где следы от утюга заметны сильнее всего.

Обычно хватает нескольких минут, чтобы одежда снова выглядела аккуратно. Главное — не использовать слишком жесткие металлические щетки, чтобы не повредить материал еще сильнее.

