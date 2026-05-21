Кран больше не плюется водой: копеечный способ быстро очищает сеточку от налета

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Когда вода из крана начинает брызгать в разные стороны и заметно падает напор, многие сразу думают о поломке смесителя. Но чаще всего проблема намного проще — сеточка-аэратор забивается известковым налетом и мелкой грязью. Решить это можно без сантехника и дорогих средств.

Для очистки понадобится обычная лимонная кислота и пластиковая крышка от бутылки. Такой способ занимает минимум времени, а результат становится заметен практически сразу.

Сначала растворите чайную ложку лимонной кислоты в стакане теплой воды. Затем налейте немного раствора в крышку и аккуратно прижмите ее к носику крана так, чтобы жидкость полностью покрывала сеточку. Закрепить крышку удобно резинкой или плотной ниткой.

Оставьте конструкцию примерно на 30–40 минут. За это время кислота растворит известковый налет и размягчит загрязнения внутри аэратора. После процедуры снимите крышку и включите горячую воду — остатки грязи смоются сами, без щеток и долгого трения.

Такую чистку полезно делать раз в несколько месяцев. Тогда напор воды останется сильным, а сам кран будет выглядеть аккуратно и прослужит заметно дольше.

Марина Макарова
