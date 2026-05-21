Молодой российский футболист может переехать в футбольный клуб Англии Metaratings: полузащитник ЦСКА Кисляк может перейти в «Лидс»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк может перейти в английский «Лидс», сообщает Metaratings. Отмечается, что 20-летний футболист находится в шорт-листе клуба Английской премьер-лиги (АПЛ).

Сообщается, что скаутская служба «Лидса» внимательно изучает качества российского футболиста. Помимо английского клуба, талантливым игроком интересуется «Арсенал», французский «Пари Сен-Жермен», а также бразильские «Фламенго» и «Палмейрас».

В нынешнем сезоне в активе Кисляка восемь голов и восемь результативных передач в 42 матчах. Контракт футболиста с ЦСКА истекает в конце июня 2029 года. За тур до конца АПЛ «Лидс» занимает 14-е место в турнирной таблице.

Ранее экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что провал армейцев в весенней части сезона связан с плохой физической формой футболистов. По его словам, иностранные специалисты, в частности Челестини, не умеют готовить команды в условиях большого зимнего перерыва в России. Еще одной причиной провала Масалитин считает уход из тренерского штаба Василия Березуцкого.