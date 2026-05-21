Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 18:44

Молодой российский футболист может переехать в футбольный клуб Англии

Metaratings: полузащитник ЦСКА Кисляк может перейти в «Лидс»

Матвей Кисляк Матвей Кисляк Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк может перейти в английский «Лидс», сообщает Metaratings. Отмечается, что 20-летний футболист находится в шорт-листе клуба Английской премьер-лиги (АПЛ).

Сообщается, что скаутская служба «Лидса» внимательно изучает качества российского футболиста. Помимо английского клуба, талантливым игроком интересуется «Арсенал», французский «Пари Сен-Жермен», а также бразильские «Фламенго» и «Палмейрас».

В нынешнем сезоне в активе Кисляка восемь голов и восемь результативных передач в 42 матчах. Контракт футболиста с ЦСКА истекает в конце июня 2029 года. За тур до конца АПЛ «Лидс» занимает 14-е место в турнирной таблице.

Ранее экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что провал армейцев в весенней части сезона связан с плохой физической формой футболистов. По его словам, иностранные специалисты, в частности Челестини, не умеют готовить команды в условиях большого зимнего перерыва в России. Еще одной причиной провала Масалитин считает уход из тренерского штаба Василия Березуцкого.

Спорт
Футбол
ЦСКА
РПЛ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Галкин «разул» Молдавию, Жириновский поставил на колени Европу: что дальше
Друг Жириновского раскрыл его главное пророчество о Европе и США
Суд вынес приговор директору детсада по делу о гибели ребенка в Тобольске
Раскрыто возможное наказание для блогера-мигранта с завода в России
«Решение будет»: Гладков высказался о новом месте работы
«Жалко»: Zivert ответила на обвинения в самозахвате земель элитного поселка
Известная российская теннисистка оценила шансы Медведева на «Ролан Гаррос»
Прокуратура заинтересовалась воронежанкой, скрывшей 168 руб дохода
Зеленский подъехал к Белоруссии и пригрозил Лукашенко после ядерных учений
Американист объяснил, почему страны Персидского залива засомневались в США
Белоруса расстреляли в Польше, но он вернулся домой живым: подробности ЧП
«Очень скоро»: Трамп сделал громкий анонс по Ирану
Газзаев ответил, кого хочет видеть главным тренером ЦСКА
«Мы вами гордимся»: Путин обратился к обладателям госнаград
Папа умер на СВО, а маму и брата убила сама: школьницу посадили на 9 лет
Развожаев раскрыл, куда отправят одного из пострадавших выпускников
МИД России оценил обвинения США в адрес Кастро
«Мама, я тут»: спасатели трехлетней девочки рассказали о поисках ребенка
Назван пост, который может занять экс-глава Белгородской области Гладков
Российских зумеров накрыла «болезнь поцелуев»
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.