Газзаев ответил, кого хочет видеть главным тренером ЦСКА

Исполняющего обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрия Игдисамова стоит оставить у руля клуба, заявил «Чемпионату» экс-наставник армейцев Валерий Газзаев. Он отметил, что выступает за назначение отечественных специалистов в чемпионате России.

Я за то, чтобы в национальном чемпионате работали российские специалисты. Особенно сейчас, в условиях изоляции. Сложно сказать, как Игдисамов проведет сезон, но отрезок в конце прошлого оставил приятное впечатление по отрезку в конце сезона. Сложно сказать, какое решение примет руководство, — сказал Газзаев.

Игдисамов возглавил ЦСКА после увольнения Фабио Челестини. Под его руководством команда проиграла «Спартаку» в Кубке России (0:1), а в Российской премьер-лиге (РПЛ) обыграла «Пари НН» (2:1) и «Локомотив» (3:1).

Ранее экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что провал армейцев в весенней части сезона связан с плохой физической формой футболистов. По его словам, иностранные специалисты, в частности Челестини, не умеют готовить команды в условиях большого зимнего перерыва в России. Еще одной причиной провала Масалитин считает уход из тренерского штаба Василия Березуцкого. По итогам сезона команда заняла пятое место.