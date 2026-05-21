Одна из стран Европы вызвалась защищать небо Эстонии

Польша до конца года направит истребители в Эстонию для патрулирования ее воздушного пространства в рамках миссии НАТО, сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур после встречи с польским коллегой Владиславом Косиняком-Камышем. В эфире гостелерадио ERR Певкур отметил, что Таллин и Варшава в последние годы заметно расширили взаимодействие в области обороны и безопасности.

Также Певкур уточнил, что Польша намерена в этом году принять участие в миссии воздушного патрулирования в Балтии, разместив истребители на авиабазе Эмари. По его словам, Эстония и Польша активно вкладываются в развитие оборонной промышленности для укрепления самостоятельного оборонного потенциала Европы и обеспечения надежности поставок.

Воздушное пространство стран Балтии, не имеющих собственной боевой авиации, с 2004 года на ротационной основе охраняют союзники по НАТО. Истребители базируются в Литве, а с 2014 года часть миссии размещена также на авиабазе Эмари в Эстонии.

Ранее Минобороны Эстонии заявило Киеву, что не давало разрешения использовать свое воздушное пространство. Журналисты отметили, что такое объявление прозвучало в связи со сбитым над страной украинским БПЛА.