Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 20:03

Одна из стран Европы вызвалась защищать небо Эстонии

Польша направит истребители для патрулирования неба Эстонии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Польша до конца года направит истребители в Эстонию для патрулирования ее воздушного пространства в рамках миссии НАТО, сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур после встречи с польским коллегой Владиславом Косиняком-Камышем. В эфире гостелерадио ERR Певкур отметил, что Таллин и Варшава в последние годы заметно расширили взаимодействие в области обороны и безопасности.

Также Певкур уточнил, что Польша намерена в этом году принять участие в миссии воздушного патрулирования в Балтии, разместив истребители на авиабазе Эмари. По его словам, Эстония и Польша активно вкладываются в развитие оборонной промышленности для укрепления самостоятельного оборонного потенциала Европы и обеспечения надежности поставок.

Воздушное пространство стран Балтии, не имеющих собственной боевой авиации, с 2004 года на ротационной основе охраняют союзники по НАТО. Истребители базируются в Литве, а с 2014 года часть миссии размещена также на авиабазе Эмари в Эстонии.

Ранее Минобороны Эстонии заявило Киеву, что не давало разрешения использовать свое воздушное пространство. Журналисты отметили, что такое объявление прозвучало в связи со сбитым над страной украинским БПЛА.

Европа
Польша
Эстония
истребители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нескромная Куртукова, Серябкина в перьях: лучшие фото с премии RU.TV
Российские средства ПВО за пять часов сбили 101 БПЛА
В Белоруссии уличили соседнюю страну в содействии ударам Украины по России
Друг Жириновского раскрыл количество покушений на жизнь лидера ЛДПР
Главного архитектора Крыма задержали по подозрению в получении взятки
Стало известно о новом проекте соглашения США и Ирана
Семенович раскрыла, какое условие поставила своему жениху
«Кошелек» машет хозяином. Миндич подал в суд на Зеленского: что происходит
Посольство в США отслеживает судьбу экстрадированных из Болгарии россиян
В АНБ рассекретили, как ВВС США гонялись за «звездным» НЛО
Шаманка предположила, что Герой России Асылханов подстроил исчезновение
«Неуважение к людям»: Дробыша шокировали цены на «Гамлета» с Юрой Борисовым
Друг Жириновского вспомнил пророчество политика о судьбе Украины
«Просто обязана»: Серябкина призналась, что хочет стать новой Примадонной
Газовый баллон вызвал аварию на АЗС
Куртукова сменила закрытые платья на наряд с декольте
«По полной программе»: Лукашенко объяснил, почему Минск готовится к войне
Востоковед раскрыл, к чему арабский мир пытается подтолкнуть Трампа
В Кремле ответили на вопрос о судьбе Кастро
Одна из стран Европы вызвалась защищать небо Эстонии
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.