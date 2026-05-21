Мирный белорус получил страшные ранения после расстрела польских силовиков

В Польше сотрудники силовых структур открыли огонь по автомобилю гражданина Белоруссии, который возвращался домой, мужчина получил тяжелые ранения и многочисленные переломы, сообщает Telegram-канал SHOT. 60-летний уроженец Гродненской области ехал из Германии, куда направлялся для покупки автомобиля BMW.

На трассе недалеко от города Сыцув в Польше на его машину напали люди в гражданской одежде, которые оказались польскими силовиками. Они произвели выстрелы по автомобилю, в результате чего транспортное средство получило около 30 пулевых пробоин. В салоне была кровь, а стекла разбиты.

Мужчину сначала доставили в польское медицинское учреждение, однако, по имеющимся данным, там ему оказали недостаточную помощь. После этого пострадавшего экстренно перевезли в Белоруссию, где ему провели три сложные операции. Позднее стало известно, что силовики могли ошибочно принять группу граждан Белоруссии за участников организованной преступной группы.

